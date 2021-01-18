بعد ساعات من موت حفيده.. مصرع مسن في حادث تصادم بأسيوط..صور

لفظ مسن انفاسه الاخيرة صباح اليوم الاثنين على اثر حادث اصطدام سيارة نقل محملة بالدقيق بعربة كارو كان يستقلها المسن وحفيده بطريق أسيوط / أبنوب امام قرية كوم ابوشيل ونتج عنها مصرع الحفيد أمس واصابة الجد اصابات بالغه مما اودت بحياته اليوم الاثنين.





كان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد وقوع حادث اصطدام سيارة نقل بعربه كارو تقل شخصين بقرية كوم أبوشيل ووقوع حالة وفاة واصابة وانقلاب السيارة واغلاق الطريق.





علي الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والاسعاف والمرور وتبين من المعاينة والفحص مصرع "محمد. ع. ش" طفل وإصابة جده اثر اصطدام سيارة نقل رقم 84160 س أ ج بمقطورة رقم 2769 س م ج قيادة " شامى. ج. إ" 34 سنة محملة بالدقيق بهما أثناء قيادتهما عربه كارو و مرورهما بطريق أسيوط /أبنوب أمام القرية، كما نتج عن الحادث انقلاب السيارة واغلاق الطريق بالكامل.





وتم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي والمصاب للمستشفى لتلقي العلاج وتحويل حركة السير إلى طريق بديل لحين الإنتهاء من رفع السيارة من نهر الطريق.



