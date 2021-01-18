فرح سعيد: مجلس النواب يستدعي رئيس الحكومة والوزراء لعرض موقف تنفيذ برنامجها

قالت الإعلامية فرح سعيد ، مقدمة برنامج صباح البلد ، إن اللجنة العامة لمجلس النواب خلال اجتماعها قررت استدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج عملا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك فى جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.





وصرح المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب عقب اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، بأن اللجنة العامة للمجلس نظرت فى أهم الموضوعات على جدول أعمالها ومنها موضوع مدى التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها "مصر تنطلق 2018 -2022".





وأضاف المستشار أحمد سعد الدين، خلال حواره ببرنامج الآن المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن هذا البرنامج حازت به الحكومة علي ثقة البرلمان طبقا للمادة 146 من الدستور و126 من اللائحة الداخلية.





وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أنه فى ضوء التقرير المقدم من الحكومة عن تنفيذ البرنامج الفترة من 7/2018 إلى 6/2020 تم النظر فى هذا التقرير وتبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات على أداء الحكومة بالنسبة لتنفيذ البرنامج المقدم منها.





وتابع وكيل مجلس النواب، أنه لذلك قررت اللجنة العامة اليوم استدعاء رئيس مجلس الوزراء والوزراء للحضور أمام المجلس في جلسات عامة متتابعة يتم ترتيبها بمعرفة مكتب المجلس.





وأكد وكيل مجلس النواب، على حضور وزيرين يوميا والنظر فى موقف وزارته بالنسبة لتنفيذ برنامج الحكومة.