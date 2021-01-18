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حوادث

حضروا للدقهلية لتزويجها لابنهم.. عامل مسجد يتهم أسرة بتحريض ابنته على الهروب للزواج من ابنهم

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:30 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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همت الحسينى
حرر عامل بمسجد تابع لأوقاف القليوبية ومقيم " ميت العطار " بمركز بنها بمحافظة القليوبية محضرًا بقسم شرطة المنزلة بمحافظة الدقهلية اتهم خلاله أسرة بتحريض ابنته "طالبة" على ترك المنزل بعد رفضه زواجها من نجلهم والتعدي عليه اثناء قيامه بإحضار ابنته من فندق الشريف بالمدينة.

ورد إخطار لمديرية امن الدقهلية يفيد بقيام عامل مسجد  احمد س ا ٤٢ عاما عامل مسجد تابع لأوقاف القليوبية ومقيم " ميت العطار " بمركز بنها بمحافظة القليوبية بتحرير محضر يتهم بقسم شرطة المنزلة يتهم فيه كلا من  "إبراهيم م  ع ا" ٦٦ عاما حاصل على ليسانس حقوق ونجله "عمر"  ۲۳ عاما عامل، وزوجة الأول ووالدة الثاني " ميرفت ع م ر"  ربة منزل ويقيمون دائرة مركز قليوب بالقليوبية بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي دون حدوث إصابته إثر حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، حال تواجدهم أمام فندق الشريف بمدينة المنزلة بالدقهلية، وذلك بسبب قيامهم بتحريض ابنته "إیمان ا س ا"  18 عاما  طالبة، مقيمة "ميت العطار" دائرة مركز بنها بالقليوبية بترك المنزل بسبب رفضه زواجها من الثاني والتوجه إلى مدينة المنزلة تمهيدا لزواجها وإقامتها رفقة الثالثة بالفندق.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأضافوا أنهم حضروا لمدينة المنزلة حيث محل ميلادهم لإتمام حفل العرس.

وبسؤال ابنة المبلغ أيدت ذات المضمون، وأضافت أنها حضرت رفقة المتهمين وأقامت بالفندق برغبتها، وأن الزواج لم يتم ولم يمسسها سوء وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٣٨٤  جنح قسم شرطة المنزلة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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