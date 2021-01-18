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حوادث

رماها من على السلالم .. فلاح يتهم حماه بالتسبب فى وفاة والدته

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:35 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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همت الحسينى
اتهم فلاح حماه بالتسبب فى وفاة والدته بدفعها من اعلى السلالم اثناء مشاجرة بينه وبين زوجته لخلافات عائلية بينهم بقرية الشبول التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية.

ورد اخطار لمديرية امن الدقهلية  يفيد بورود لمركز شرطة المنزلة من بعض الأهالى بوجود مشاجرة ومتوفى بقرية " الشبول" دائرة المركز . 

وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ والفحص تبين ان طرفى المشاجرة أحمد أحمد م م  ٢٤ عاما فلاح ووالدته بدر ا ش   ٧٠ عاما ربة منزل "متوفية" ويقيمان قرية " الشبول " دائرة مركز المنزلة  "طرف أول"  و زوجة الأول محاسن ال م٢٠ عاما ربة منزل  ووالد زوجة الأول  الشبراوى م م ٦٦ عاما فلاح ومقيم قرية " الشبول " دائرة المركز  مصاب بسحجات بالوجه "طرف ثان" .

وبسؤال الاول قرر حدوث مشادة كلامية بينه وزوجته بسبب خلافات اسرية بينهما وعلى اثر ذلك حضر والدها وحدثت بينهم مشادة تطورت الى مشاجرة وحال تدخل والدته للفض بينهما قـام والد زوجته بدفعها مما ادى الى سقوطها ارضا ووفاتها وتم نقلها الى مستشفى المنزلة العام ، 

وبمناظرة جثة المتوفية تبين عدم وجود اصابات ظاهرية وبمواجهة الرابع قرر بسقوطها أرضا اثناء المشاجرة مما ادى الى وفاتها وانكر تعديه عليها بالضرب وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
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