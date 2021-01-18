رماها من على السلالم .. فلاح يتهم حماه بالتسبب فى وفاة والدته

اتهم فلاح حماه بالتسبب فى وفاة والدته بدفعها من اعلى السلالم اثناء مشاجرة بينه وبين زوجته لخلافات عائلية بينهم بقرية الشبول التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية .





ورد اخطار لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود لمركز شرطة المنزلة من بعض الأهالى بوجود مشاجرة ومتوفى بقرية " الشبول" دائرة المركز .





وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ والفحص تبين ان طرفى المشاجرة أحمد أحمد م م ٢٤ عاما فلاح ووالدته بدر ا ش ٧٠ عاما ربة منزل "متوفية" ويقيمان قرية " الشبول " دائرة مركز المنزلة "طرف أول" و زوجة الأول محاسن ال م٢٠ عاما ربة منزل ووالد زوجة الأول الشبراوى م م ٦٦ عاما فلاح ومقيم قرية " الشبول " دائرة المركز مصاب بسحجات بالوجه "طرف ثان" .





وبسؤال الاول قرر حدوث مشادة كلامية بينه وزوجته بسبب خلافات اسرية بينهما وعلى اثر ذلك حضر والدها وحدثت بينهم مشادة تطورت الى مشاجرة وحال تدخل والدته للفض بينهما قـام والد زوجته بدفعها مما ادى الى سقوطها ارضا ووفاتها وتم نقلها الى مستشفى المنزلة العام ،



