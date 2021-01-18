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أخبار العالم

الولايات المتحدة تسجل قفزة جديدة في وفيات كورونا اليومية

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:48 ص
الولايات المتحدة
الولايات المتحدة تسجل قفزة جديدة في وفيات كورونا اليومية
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دعاء أبوهشيمة
كشفت أحدث بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء،أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وصلت إلى 23.9 مليون حالة والوفيات 397 ألف شخص، حيث زادت بنسبة 1 %.

وتتماشى الزيادة على مستوى الولايات المتحدة مع متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 1 بالمئة الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر الإصابات المؤكدة بعدد بلغ 97ر2 مليون حالة، بزيادة 3ر1 بالمئة عن نفس الفترة الزمنية في اليوم السابق.

وشهدت ولاية أريزونا ارتفاعا بنسبة 4ر2 بالمئة في عدد الحالات حيث بلغ إجمالي الإصابات 673 ألفا و882 حالة.

وسجلت ولاية تكساس العدد الأكبر للوفيات في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة بوفاة 735 شخصا. 

وتأتي "الولايات المتحدة تأتي في المركز الأول عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بأكثر 23.3 مليون إصابة و392 ألف وفاة، تليها الهند فالبرازيل، ثم روسيا وبريطانيا.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف الحالات الأولى بالصين في ديسمبر عام 2019.

وعربيا، يحتل العراق المركز الأول بأكثر من 607 آلاف إصابة و12935 حالة وفاة، يليه المغرب 457625 إصابة و7888 وفاة، فيما تأتي السعودية بالمركز الثالث بـ364753 إصابة و6318 حالة وفاة، بعدها الأردن والإمارات".
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