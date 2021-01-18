في ذكرى وفاته.. مأساة أنهت حياة حسن البارودي

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل حسن البارودي، الذي ولد يوم 21 يناير من عام 1890.





ورغم الأعمال الفنية الكثيرة التي قدمها "البارودي" خلال مشواره الفني الطويل، ومنها "الزوجة الثانية"، و"باب الحديد" و"الطريق" وغيرها، إلا أن حياته انتهت نهاية مأساوية.



