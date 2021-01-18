الأرصاد: التقلبات الجوية مستمرة حتى الأربعاء.. ولا وجود للشبورة

قال الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن هناك انخفاضا فى درجات الحرارة فى هذه الفترة بشكل واضح وخاصة فى فترات النهار والليل .





وأضاف " شاهين "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن ما يزيد من إحساسنا بالبرودة هو نشاط الهواء .





وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أننا نستشعر شدة البرودة فى الساعات المتأخرة من الليل و الأولى من الصباح ، منوهًا إلى أن هناك فرصا لسقوط الأمطار تلك الأيام .





وتابع أن الأمطار وصلت مساء القاهرة مساء أمس ، ولكنها كانت متوسطة على السواحل الشمالية منخفضة بالوجه البحرى .



