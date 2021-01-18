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الأرصاد: التقلبات الجوية مستمرة حتى الأربعاء.. ولا وجود للشبورة

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:56 ص
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
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ريهام فيكتور
قال الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن هناك انخفاضا فى درجات الحرارة فى هذه الفترة بشكل واضح وخاصة فى فترات النهار والليل .

وأضاف " شاهين "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ،  أن ما يزيد من إحساسنا بالبرودة  هو نشاط الهواء .

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أننا نستشعر شدة البرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح ، منوهًا إلى أن هناك فرصا لسقوط الأمطار تلك الأيام .

وتابع أن الأمطار وصلت مساء القاهرة مساء أمس ، ولكنها كانت متوسطة على السواحل الشمالية منخفضة بالوجه البحرى .

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن فرص الشبورة من الصعب تكونها خلال تلك الأيام ، لافتًا إلى أن التقلبات الجوية من فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح تستمر حتى يوم الاربعاء القادم .
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