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حوادث

ربطوه وعلقوه بسقف غرفة.. حبس 4 أشخاص تنمروا على معاق ذهنيا بالدقهلية

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:49 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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همت الحسينى

قررت نيابة طلخا برئاسة المستشار أحمد المسلمي، رئيس النيابة وتحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية حبس ٤ أشخاص  ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التنمر علي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة معاق ذهنيا حيث وثقوه بحبل حول خصره وعلقوه بسقف حجرة معروشه بالعروق الخشبية وسط منطقة زراعية بقرية طنيخ التابعه لمركز نبروه وقيام أحدهم بإنزال بنطال المجني عليه للتهكم عليه والسخرية منه.


ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية يفيد برصد المتابعة لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو متداول بين بعض الأشخاص يظهر به مجموعه من الأشخاص يقومون بالتنمر علي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة معاق ذهنياويظهر فيه المجنـي عليه  موثق بحبل حول خصره ومعلق بسقف حجرة معروشه بالعروق الخشبية وسط منطقة زراعية وقيام أحدهم بإنزال بنطال المجني عليه للتهكم عليه والسخرية منه.
ومن خلال الفحص أمكن تحديد هوية الشخص المعتدي عليه " معاق ذهنيا " وتبين انه يدعي السيد يحيي منصور طه  ١٩ عاما ومقيم  طرف والدته المدعوة  السيدة يحيي إسماعيل عامر  ٥٠ عما ربة منزل ، بقرية " طنيخ " دائرة مركز نبروه .
وبتكثيف التحريات  تم تحديد الأشخاص القائمين بالأفعال المشار إليها سلفا بمقطع الفيديو وهم كل من  علي إبراهيم محمد إبراهيم  ٢٣ عاما عامل  و محمد السيد يوسف محمد الزناتي ٢٣ عاما عامل  ومحمود زينهم محمود عبد الغني  ٢٦ عاما عامل  و احمد طارق السيد علي  ٢٥ عاما عامل ويقيمون قرية " طنيخ " دائرة مركز نبروه ، 
وبتقنين الاجراءات جرى ضبطهم وبواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السخرية من المجني عليه وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٠٢١/٤٢٠ جنح مركز شرطة نبروه  وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد لهم فى الميعاد القانونى كما قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها مع مراعاة مدة الحجز القانونية للمتهمين  وتحديد دور المدعو  عمرو احمد الجمل والذى ورد اسمه بالتحقيقات  كما كلف احد الضباط بالانتقال لمكان الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة وبيان عما اذا كانت توجد ثمة كاميرات مراقبة من عدمه  و انتداب احد خبراء قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة بمكان الواقعة واستمرار التحفظ علي كارت الذاكرة الذي يحوي مقطع الفيديو .
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