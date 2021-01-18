ماشيين في الشارع.. إصابة سيدة وطفل بخرطوش بمحيط مشاجرة في الدقهلية





أصيبت سيدة وطفل برش خرطوش تصادف تواجدهما بمحيط مشاجرة بين شخصين بقرية الكمال التابعه لمركز تمى الامديد بمحافظة الدقهلية فيما أصيب طرفى المشاجرة احداهما برش خرطوش والثانى بكدمات عقب تعدى الأهالى عليه اثناء ضبطه.





ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة تمي الأمديد من بعض الأهالي بحدوث مشاجرة ومصابين بناحية قرية " الكمال" دائرة المركز .





وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن طرفى المشاجرة كلا من محمد ح ك ع ال ٢٠ عاما مبيض محارة ، ومقيم منطقة " البستان " دائرة مركز السنبلاوين مصابا بكدمات متفرقة بالجسم " طرف أول " و الحسن أ ع ال ٢٣ عاما فني تمريض بمستشفي الباطنة بالمنصورة ومقيم قرية " الكمال " دائرة المركز مصابا برش خرطوش بالصدر من الناحية اليمني وإشتباة نزيف بلوري واسترواح هوائي بالصدر واشتباه كسر بالساعد اليسرى.





وبالفحص تبين ان سبب المشاجرة حدوث مشاداة كلامية بين الطرفين بتاريخ قبلها بيوم أثناء تواجدهما بحفل (حنة) أحد اصدقائهما بقرية تلبائة دائرة مركز المنصورة حضر علي إثرها الطرف الاول الي محل إقامة الطرف الثانى وتعدي عليه بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ثاري بندقية خرطوش بحوزته محدثا ما به من اصابات.





كما تبين إصابة كل من حمدة وهيب أحمد محمد ٠ ٣ عاما ربة منزل برش خرطوش بالرجل والصدر والطفل أيمن مصطفي السعيد مصطفي ٨ سنوات برش خرطوش بالرأس والظهر من الجانب الأيمن والذراع الأيمـن ويقيمان قرية " الكمال " دائرة المركز ، والذى تصادف تواجدهما بمكان المشاجرة وتم نقل المصابين الي مستشفي المنصورة الدولي حيث تلقوا العلاج وتصرح لهم بالخروج عدا الطرف الثاثى من المشاجرة .





وبسؤال المصابة وكلا من والد الطرف الثاثى المدعو أحمد عبدالهادي السيد حسين ٥٥ عاما مأذون شرعى ووالد الطفل المدعو مصطفي السعيد ٥٦ عاما صاحب سوبر ماركت ويقيمان بذات القرية أتهموا الطرف الأول بالتعدى عليهما واحداث ما بهم من اصابات ٠





وبتقنين الاجراءات جرى ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وأضاف بقيام بعض الأهالى باحداث ما به من اصابات اثناء المشاجرة كما عثر بحوزته على السلاح النارى المستخدم وهو عباره عن بندقية خرطوش ماركة" POINTER " و ٢ فارغ وطلقة من ذات العيار " .



