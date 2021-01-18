أسامة السعيد: تفعيل الرقابة دور البرلمان الحالي

خصص برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، فقرة خاصة للحديث عن أهم ما نشر فى صحافة اليوم الاثنين.





وقال الكاتب الصحفى أسامة السعيد، إن دور البرلمان الحالى هو تفعيل الرقابة، موضحًا أن البرلمان الحالى بدأ ببداية قوية وهناك ملفات كثيرة سيتم الانتهاء منها.





وأضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف وآية جمال الدين، أنه سيتم استدعاء وزراء لـ البرلمان لمعرفة كل ما يتم للمواطنين.





ولفت إلى أن المستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب تحدث فى أول جلسه له عن تفعيل الأداء البرلمان للنواب، ولذلك الجميع يجب أن يستبشر بأداء البرلمان الحالي.





وأشار إلى أن البرلمان سيناقش ما تم فى ملف الحديد و الصلب، و سيكون هناك استدعاء لوزير قطاع الأعمال.



