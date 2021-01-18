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فن

في ذكرى رحيله.. تعرف على سبب إطاحة حسن البارودي باستيفان روستي من فرقة نجيب الريحاني

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:56 ص
صدى البلد
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شيري نبيل
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل حسن البارودي، الذي ولد يوم 21 يناير من عام 1890.

تقدم للالتحاق بفرقة يوسف وهبي كممثل، إلا أن "وهبي" رفض طلبه لاكتمال عدد أعضاء فرقته، ولم يجد البارودي مفرا في العمل كملقن وارتضي بذلك عله يحصل علي فرصة في يوم من الأيام، إلى أن ابتسم له الحظ، وجاءت إليه تلك الفرصة حينما اعتذر الفنان استيفان روستي، عن تمثيل دوره في مسرحية "غادة الكاميليا"، فأسند إليه الدور انقاذا للموقف وأداه بنجاح كبير مما جعل مدير الفرقة يطلب منه الاستمرار في تمثيل الدور والاطاحة باستيفان روستي.

وفي عام 1965 كانت بداية النهاية، حين تسلم خطاب يفيد باحالته الي المعاش حيث أصيب بخيبة الأمل والانكسار لانه ما زال قادرا علي العطاء بل والتألق، والتميز رغم ما تقوله الارقام ببلوغه سن المعاش وحاول جاهدا العودة الي عشقه الأوحد، إلا أن أحدا لم يستجب لشكواه فاعتكف في منزله حتي وفاته في 18 من يناير عام 1974.


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