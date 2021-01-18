محمد عبدالرحمن ضيف شرف بمسلسل "في بيتنا روبوت"

انضم الفنان محمد عبدالرحمن كضيف شرف في مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة الفنانة شيماء سيف وهشام جمال.





المسلسل من بطولة شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن اخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.



