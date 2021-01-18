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فن

محمد عبدالرحمن ضيف شرف بمسلسل "في بيتنا روبوت"

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:00 م
صدى البلد
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شيري نبيل
انضم الفنان محمد عبدالرحمن كضيف شرف في مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة الفنانة شيماء سيف وهشام جمال.

المسلسل من بطولة شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن اخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

وكانت آخر أعمال الفنان محمد عبدالرحمن فيلم "الخطة العايمة" بطولة محمد عبدالرحمن، على ربيع، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، بيومى فؤاد، هلا السعيد، بسنت صيام، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم شريف رمزى ومن إخراج معتز التوني أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.
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