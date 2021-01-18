خبير معلومات: كل مواقع التواصل تجمع البيانات ولا خصوصية بها.. فيديو

قال وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن شركة واتساب أجلت انطلاق السياسة الجديدة إلى شهر مايو المقبل، بدلًا من يناير الجاري، وتعتمد السياسة الجديدة على مشاركة البيانات والمعلومات مع منصة فيسبوك، موضحًا أن ما يتم على مواقع التواصل الاجتماعي ، هو جمع البيانات وليس للملفات.





وأضاف وليد حجاج، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن البيانات هي عبارة عن الاسم، والعنوان، واللغة، والمنطقة الجغرافية، كم تبلغ من العُمر، حالة الهاتف المحمول، وحالة البطارية والشبكة، معقبًا: "هي مجموعة من البيانات يتوصلوا إليها، لمجرد التنبؤ باحتياجات كل فرد".





وأشار إلى أن الواتساب يستخدم في أشياء شخصية أكثر من الماسنجر والفيس بوك، ولذلك ظهر غضب كبير جدًا بين الأشخاص والمستخدمين، مؤكدًا أن كل برامج التواصل الاجتماعي تجمع المعلومات عن المستخدم بشكل أو بآخر بهدف الربح.



