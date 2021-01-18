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دار الإفتاء تشكل لجنة لدراسة موقف الشرع من زواج التجربة.. يتصدر نشرة صباح البلد

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:17 ص
نشرة اخبار صباح البلد
نشرة اخبار صباح البلد
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، الإثنين. 

موقع صدى البلد:
الرئيس السيسى : مصر تدعم التكامل الاقتصادى والتجارى لدول أفريقيا ومستعدون لتقديم كافة الخبرات .

بوابة الأهرام :

أهم ملامح رئيس الحكومة و 8 وزراء أمام مجلس النواب .

اليوم السابع :
وزيرة التضامن : نسمح بتوفيق الجمعيات الأهلية أوضاعها خلال عام من الآن.

بوابة أخبار اليوم :
" الماكينة استقرت أسفل النيل " .. رسالة طمأنة من وزير النقل لسكان الزمالك .

موقع الوطن : 
"تنشيط السياحة" : تخفيضات مبادرة " شتى فى مصر " بدعم مباشر من الحكومة .

 موقع الشروق : 
دار الإفتاء تشكل لجنة لدراسة موقف الشرع من " زواج التجربة " .

موقع مصراوي :
ارتفاع الوفيات..الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأحد .

موقع سكاى نيوز عربية :
واشنطن تدخل مرحلة جديدة من الإجراءات الأمنية قبل تنصيب بايدن .

موقع روسيا اليوم :
فرنسا .. تفكيك شبكة كبيرة لتهريب الأسلحة .

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