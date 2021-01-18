دار الإفتاء تشكل لجنة لدراسة موقف الشرع من زواج التجربة.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، الإثنين.





موقع صدى البلد:

الرئيس السيسى : مصر تدعم التكامل الاقتصادى والتجارى لدول أفريقيا ومستعدون لتقديم كافة الخبرات .

بوابة الأهرام :

أهم ملامح رئيس الحكومة و 8 وزراء أمام مجلس النواب .



اليوم السابع :