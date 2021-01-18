دار الإفتاء تشكل لجنة لدراسة موقف الشرع من زواج التجربة.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، الإثنين.
موقع صدى البلد:
الرئيس السيسى : مصر تدعم التكامل الاقتصادى والتجارى لدول أفريقيا ومستعدون لتقديم كافة الخبرات .
بوابة الأهرام :
أهم ملامح رئيس الحكومة و 8 وزراء أمام مجلس النواب .
اليوم السابع :
وزيرة التضامن : نسمح بتوفيق الجمعيات الأهلية أوضاعها خلال عام من الآن.
بوابة أخبار اليوم :
" الماكينة استقرت أسفل النيل " .. رسالة طمأنة من وزير النقل لسكان الزمالك .
موقع الوطن :
"تنشيط السياحة" : تخفيضات مبادرة " شتى فى مصر " بدعم مباشر من الحكومة .
موقع الشروق :
دار الإفتاء تشكل لجنة لدراسة موقف الشرع من " زواج التجربة " .
موقع مصراوي :
ارتفاع الوفيات..الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأحد .
موقع سكاى نيوز عربية :
واشنطن تدخل مرحلة جديدة من الإجراءات الأمنية قبل تنصيب بايدن .
موقع روسيا اليوم :
فرنسا .. تفكيك شبكة كبيرة لتهريب الأسلحة .