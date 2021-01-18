روسيا تحبط أكثر من 20 هجومًا على مؤسسات تعليمية

أعلنت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، اليوم /الاثنين/ عن إحباط أكثر من 20 هجومًا على مؤسسات تعليمية في البلاد.





وقالت نائبة رئيس لجنة التحقيق الروسية إيلينا ليونينكو وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إنه "يتم منع ما يصل إلى 20 حالة من هذه الحالات سنويًا، وهناك من وجد معلومات لتصنيع المتفجرات ودرسها، لكنه لم يستطع الحصول على أي من المكونات المتاحة للجمهور، لكن كان لديهم النية للقيام بذلك، نحن نأخذ بعين الاعتبار هؤلاء الأشخاص، ولدينا آليات للتعرف على هؤلاء المراهقين، وفي معظم الحالات يمكن منع الجرائم وهي في مرحلة الإعداد". ولفتت ليونينكو إلى أنه تم إنشاء وحدة منفصلة في عام 2013، للإشراف على التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد القصر والمراهقين في جميع أنحاء روسيا.



