ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

الصحف الإماراتية اليوم.. قادة الإمارات يعزون بوتين في وفاة السفير الروسي.. مخاوف في أمريكا من احتمالية تمرد الحرس الوطني ضد بايدن.. والأزمة الليبية تقترب من الانفراج تدريجيا اليوم

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:21 ص
صحف الإمارات
صحف الإمارات
Advertisements
شيماء مصطفى
-بايدن يلغي حظر السفر من دول إسلامية إلى أمريكا يوم تنصيبه
-قتلى من الجيش السوري في هجوم بالجولان
-قادة الإمارات يعزون بوتين بوفاة السفير الروسي بالدولة
-ألمانيا تسجل 7141 إصابة جديدة بكورونا و214 وفاة

أبرزت الصحف الإماراتية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، نستعرضها في السطور التالية ...

وفي الشأن المحلي، قالت صحيفة "الإمارات اليوم"، إن الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، دعا جميع فئات المجتمع إلى تلقي لقاح فيروس كورونا، عبر مراكز التطعيم المعتمدة المنتشرة في مختلف أنحاء مدينة دبي، التي توفر اللقاح بالمجان للمواطنين والمقيمين.

وأكد: "ما نشهده اليوم من إقبال متزايد على تلقي لقاح «كوفيد - 19» يشير بكل وضوح للنجاح الكبير الذي حققته دبي ودولة الإمارات في السيطرة على الجائحة، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، التي لا تدخر جهدًا لضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة لجميع أفراد المجتمع، وتوفير السبل والإمكانات كافة لضمان تحقيق ذلك".

ومن صحيفة "البيان"، بعث رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تعزية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في وفاة السفير الروسي لدى البلاد سيرجي كوزنيتسوف.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس فلاديمير بوتين.

عربيًا، قالت صحيفة "البيان"، إن ثلاثة جنود سوريين لقوا مصرعهم في هجوم مسلّح استهدف حاجزا عسكريا قرب المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان المحتل بريف القنيطرة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن المهاجمين استهدفوا "بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة حاجزا عسكريا لقوات النظام في منطقة رويحينة، قرب المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان المحتل بريف القنيطرة".

ومن صحيفة "الوطن" الإماراتية، يصوت المشاركون في الحوار الليبي، اليوم الاثنين، على آلية اختيار “سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة”، كما أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة بالوكالة إلى ليبيا، بعد خمسة أيام من المحادثات في جنيف.

وقالت ستيفاني وليامز في مؤتمر صحفي: "من المهم التذكير بأننا نتكلم هنا عن سلطة تنفيذية موحدة موقتة سيجري استبدالها بحكومة منتخبة ديموقراطيًا وبشكل دائم، يختارها الشعب الليبي في 24 ديسمبر المقبل".

وفي الشأن العالمي، أفادت صحيفة "الخليج" الإماراتية، بأنه في خطوة استباقية وفي إطار متابعة كل الاحتمالات لسد كل فجوات التمرد على الرئيس المنتخب جو بايدن، أقدمت وكالات مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بالتحقق من جميع عناصر الحرس الوطني للتأكد من أنهم لا يمثلون مخاطر أمنية خلال مراسم تنصيب بايدن، حسبما أعلن جنرال رفيع.

وقال الجنرال دانيال هوكانسون، رئيس مكتب الحرس الوطني: "بالتنسيق مع أجهزة الاستخبارات والإف بي آي يتم التحقق من جميع الموظفين القادمين".

وسلطت صحيفة "الإمارات اليوم" الضوء على ما قاله أحد كبار معاوني الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن بايدن سيتوّج يوم التنصيب الحافل، الأربعاء المقبل، باستخدام سلطاته الجديدة في إجراء تغييرات في السياسات بمجموعة من القرارات التنفيذية يبلغ عددها 12 أمرًا سبق أن وعد بإصدارها، وأحدها أن يلغي حظرًا على السفر من دول إسلامية إلى الولايات المتحدة.

ومن صحيفة "الاتحاد"، قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الاثنين، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 7141 حالة، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و40659.

وكشف إحصاء المعهد عن رصد 214 وفاة جديدة جراء الفيروس، وبهذا يصل إجمالي الوفيات إلى 46633.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس الإمارات يعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ خليفة بن سلمان

صحف الإمارات اليوم: تراجع إصابات كورونا في مصر واتفاق مهم بشأن اللقاح.. النزاع في تيجراي الإثيوبي يهدد بالامتداد إلى الجنوب.. بايدن: ترامب يحرج نفسه برفضه الإقرار بالهزيمة.. والأخير على تويتر: سنفوز

خسائر بشرية ومادية جراء القصف الإسرائيلي على سوريا

صحف الإمارات اليوم: دبي تستقبل أول رحلة طيران تجاري إسرائيلية.. وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان بكورونا.. وبريطانيا تنقذ الأرواح بـ لقاح فايزر

الصحف الإماراتية.. إجراء أكثر من 151 ألف فحص ضد كورونا.. إدانة استهداف الحوثيين للمملكة السعودية.. استمرار نظام التعليم عن بعد لمدة 3 أسابيع بسبب كوفيد 19

ترشيحاتنا

فضل صلاة قيام الليل بسورة البقرة .. 20 جائزة ربانية لايعرفها كثيرون

السيسي يزور المملكة اليوم.. 2000 شركة أردنية عاملة فى مصر توفر 46 الف فرصة عمل

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

أخبار الفن.. تفاصيل عن حياة صلاح ذو الفقار في ذكرى ميلاده.. شريف مدكور يتقدم ببلاغ ضد متابع.. وتأجيل تصوير مسلسل 60 دقيقة لـ ياسمين رئيس

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية

"الريدز بلا أنياب".. كيف تناولت الصحف الإنجليزية تعادل ليفربول ومان يونايتد؟

Advertisements

الذهب ينهار.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 18-1-2021

تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص حالة الطقس.. والقاهرة تسجل 9 درجات

دعاء الوضوء في الحمام.. 11 حقيقة لا يعرفها كثيرون فيحرمون فضله

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

الأرصاد: التقلبات الجوية مستمرة حتى الأربعاء.. ولا وجود للشبورة

السيسي يزور المملكة اليوم.. 2000 شركة أردنية عاملة فى مصر توفر 46 الف فرصة عمل

متجوزة وسابت البيت من 3 شهور| كشف لغز العثور على جثة بائعة في عشة بطلخا

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره.. علي جمعة يكشفها

حدث ليلا.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري..أب بلا رحمة يقتل ابنه بالدقهلية.. الكشف عن أسماء المرشحين لرئاسة الزمالك

بشرى سارة لجماهير الأهلي في مران اليوم

انطلاق أولى رحلات مصر للطيران من القاهرة إلى الدوحة بعد توقف 3 سنوات

أخبار الرياضة.. مفاجأة في قائمة المرشحين لرئاسة نادي الزمالك.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية

أول الموديلات المشاركة رسميا في مبادرة إحلال و تخريد السيارت المرحلة الأولى.. صور