الصحف الإماراتية اليوم.. قادة الإمارات يعزون بوتين في وفاة السفير الروسي.. مخاوف في أمريكا من احتمالية تمرد الحرس الوطني ضد بايدن.. والأزمة الليبية تقترب من الانفراج تدريجيا اليوم

- بايدن يلغي حظر السفر من دول إسلامية إلى أمريكا يوم تنصيبه

-قتلى من الجيش السوري في هجوم بالجولان

-قادة الإمارات يعزون بوتين بوفاة السفير الروسي بالدولة

-ألمانيا تسجل 7141 إصابة جديدة بكورونا و214 وفاة





أبرزت الصحف الإماراتية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، نستعرضها في السطور التالية ...





وفي الشأن المحلي، قالت صحيفة "الإمارات اليوم"، إن الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، دعا جميع فئات المجتمع إلى تلقي لقاح فيروس كورونا، عبر مراكز التطعيم المعتمدة المنتشرة في مختلف أنحاء مدينة دبي، التي توفر اللقاح بالمجان للمواطنين والمقيمين.





وأكد: "ما نشهده اليوم من إقبال متزايد على تلقي لقاح «كوفيد - 19» يشير بكل وضوح للنجاح الكبير الذي حققته دبي ودولة الإمارات في السيطرة على الجائحة، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، التي لا تدخر جهدًا لضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة لجميع أفراد المجتمع، وتوفير السبل والإمكانات كافة لضمان تحقيق ذلك".





ومن صحيفة "البيان"، بعث رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تعزية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في وفاة السفير الروسي لدى البلاد سيرجي كوزنيتسوف.





كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس فلاديمير بوتين.





عربيًا، قالت صحيفة "البيان"، إن ثلاثة جنود سوريين لقوا مصرعهم في هجوم مسلّح استهدف حاجزا عسكريا قرب المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان المحتل بريف القنيطرة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.





وقال المرصد إن المهاجمين استهدفوا "بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة حاجزا عسكريا لقوات النظام في منطقة رويحينة، قرب المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان المحتل بريف القنيطرة".





ومن صحيفة "الوطن" الإماراتية، يصوت المشاركون في الحوار الليبي، اليوم الاثنين، على آلية اختيار “سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة”، كما أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة بالوكالة إلى ليبيا، بعد خمسة أيام من المحادثات في جنيف.





وقالت ستيفاني وليامز في مؤتمر صحفي: "من المهم التذكير بأننا نتكلم هنا عن سلطة تنفيذية موحدة موقتة سيجري استبدالها بحكومة منتخبة ديموقراطيًا وبشكل دائم، يختارها الشعب الليبي في 24 ديسمبر المقبل".





وفي الشأن العالمي، أفادت صحيفة "الخليج" الإماراتية، بأنه في خطوة استباقية وفي إطار متابعة كل الاحتمالات لسد كل فجوات التمرد على الرئيس المنتخب جو بايدن، أقدمت وكالات مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بالتحقق من جميع عناصر الحرس الوطني للتأكد من أنهم لا يمثلون مخاطر أمنية خلال مراسم تنصيب بايدن، حسبما أعلن جنرال رفيع.





وقال الجنرال دانيال هوكانسون، رئيس مكتب الحرس الوطني: "بالتنسيق مع أجهزة الاستخبارات والإف بي آي يتم التحقق من جميع الموظفين القادمين".





وسلطت صحيفة "الإمارات اليوم" الضوء على ما قاله أحد كبار معاوني الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن بايدن سيتوّج يوم التنصيب الحافل، الأربعاء المقبل، باستخدام سلطاته الجديدة في إجراء تغييرات في السياسات بمجموعة من القرارات التنفيذية يبلغ عددها 12 أمرًا سبق أن وعد بإصدارها، وأحدها أن يلغي حظرًا على السفر من دول إسلامية إلى الولايات المتحدة.





ومن صحيفة "الاتحاد"، قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الاثنين، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 7141 حالة، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و40659.





وكشف إحصاء المعهد عن رصد 214 وفاة جديدة جراء الفيروس، وبهذا يصل إجمالي الوفيات إلى 46633.