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أخبار العالم

روسيا ترسل 300 جندي إلى سوريا.. تفاصيل

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:29 ص
روسيا ترسل حوالي
روسيا ترسل حوالي 300 عسكري إلى سوريا
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قسم الخارجي
أرسلت روسيا، وحدة شرطة عسكرية إضافية قوامها حوالي 300 جندي، إلى محافظة الحسكة بشمال شرق سوريا.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قال الرائد دميتري سونتسوف الضابط المسؤول في المراقبة الروسية-السورية المشتركة، إنه تم إرسال وحدة شرطة عسكرية روسية إضافية، إلى الحسكة بشمال شرق سوريا.

وأضاف سونتسوف أن هدف هذا الإجراء، تعزيز نقاط المراقبة المشتركة مع قوات الجيش السوري، والمساهمة في تهدئة النزاع في المنطقة. 

ولفت إلى أن عناصر الجيش السورس ستقوم بمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار، وتقديم جميع أنواع المساعدة للسكان المحليين.

ووصلت المجموعة الأولى من هذه التعزيزات إلى الحسكة، وستنضم إليها المجموعات الباقية، في المستقبل القريب. وسيتم نشرها في بلدات عين عيسى، وتل تمر، وعامودا وغيرها من المراكز السكنية.

ونقلت طائرة نقل عسكرية روسية إلى المنطقة، أسلحة ووسائل اتصالات ومعدات عسكرية أخرى إلى المنطقة.
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