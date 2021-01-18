أم تتحدى "متلازمة داون" وتستغل موهبة طفلها في عرض الأزياء.. شاهد

قالت إسراء عطية، والدة الطفل مروان، من مصابي "متلازمة داون "، إنها أكتشفت إصابة أبنها في عمر السبع شهور، وعلى الرغم من عرض أبنها على أكثر من طبيب لفحصه، إلا أنهم أكدوا له أنه لايعاني من شيء مختلف، كما كانت تظن.





وأضافت إسراء عطية، خلال "زووم"، لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، والمذاع على فضائية القناة الأولى، أنها أكتشفت الإصابة من خلال التحاليل ، ومن وقتها نصحها الطبيب، بالتدخل المبكر، متابعة:"من يومها وأنا واخده على نفسي عهد أديله كافة حقوق الأطفال".





وأشارت إلى أنها أحست بصدمة، في البداية، لأنها سمعت بعض المقولات ، مثل أنهم لا يعيشون لفترة طويله، ولا يتحدثون ، ولكن مع الوقت تخطت كل ذلك بعزم.





ولفتت إلى أنها استغلت إصابته بـ "متلازمة داون"، من خلال عرضه للأزياء ، حيث نال الكثير من الإعجاب والتعليقات الإيجابية، عبر مواقع التواتصل الاجتماعي.





وأكملت: أن الأب والأم لهم مسؤولية كبيرة ، في تخطى تلك الأزمة ، ولابد أن يعطي كلا الطرفين نفس الأهتمام للطفل، مؤكدة أن لأخواته دور كبير في تحسن حالته.