ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تامر هجرس يستمتع بأجواء الشتاء على طريقته الخاصة.. شاهد

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:21 ص
تامر هجرس
تامر هجرس
Advertisements
ندى فكري
نشر تامر هجرس صورة جديدة له عبر خاصية ستوري على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر تامر وهو يأخذ صورة سيلفي بملابس شتوية، ما أثار إعجاب متابعيه عبر إنستجرام.

وعلق تامر هجرس على الصورة قائلًا: "super cold morning".

يذكر أن الفنان تامر هجرس شارك في دراما 2019 بمسلسل "بدل الحدوتة 3" أمام الفنانة دنيا سمير غانم.

وينتظر تامر هجرس عرض فيلمه الجديد "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري ويشارك في بطولته إلى جانب هيفاء وهبي كل من أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، والفيلم يعيد هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب 6 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح".
تامر هجرس يستمتع بأجواء الشتاء على طريقته الخاصة.. شاهد
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بملابس شتوية.. شاهد تامر هجرس في أحدث ظهور له

شاهد.. تامر هجرس في أحدث ظهور له عبر إنستجرام

تامر هجرس يستعرض عضلاته من امام البحر.. شاهد

فوق الجمل.. تامر هجرس يشارك بصورة في الصحراء

ابتسامة مشرقة.. تامر هجرس في أحدث ظهور له على انستجرام

تامر هجرس يشارك جمهوره رحلته عبر إنستجرام.. شاهد

ترشيحاتنا

في سابقة برلمانية لتقييم أداء الحكومة.. مدبولي ووزيرا التنمية المحلية والتموين أمام البرلمان

دعاء الوضوء في الحمام.. 11 حقيقة لا يعرفها كثيرون فيحرمون فضله

ضحك هستيري على زوجها.. لقطة عفوية للأميرة ديانا خلال جولة ملكية

انطلاق أولى رحلات مصر للطيران من القاهرة إلى الدوحة بعد توقف 3 سنوات

صراع الصدارة يشعل مواجهة منتخبا مصر والسويد بـ مونديال اليد.. الليلة

في ذكرى رحيله.. تعرف على سبب إطاحة حسن البارودي باستيفان روستي من فرقة نجيب الريحاني

Advertisements

الذهب ينهار.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 18-1-2021

تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص حالة الطقس.. والقاهرة تسجل 9 درجات

دعاء الوضوء في الحمام.. 11 حقيقة لا يعرفها كثيرون فيحرمون فضله

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

السيسي يزور المملكة اليوم.. 2000 شركة أردنية عاملة فى مصر توفر 46 الف فرصة عمل

الأرصاد: التقلبات الجوية مستمرة حتى الأربعاء.. ولا وجود للشبورة

متجوزة وسابت البيت من 3 شهور| كشف لغز العثور على جثة بائعة في عشة بطلخا

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره.. علي جمعة يكشفها

حدث ليلا.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري..أب بلا رحمة يقتل ابنه بالدقهلية.. الكشف عن أسماء المرشحين لرئاسة الزمالك

بشرى سارة لجماهير الأهلي في مران اليوم

انطلاق أولى رحلات مصر للطيران من القاهرة إلى الدوحة بعد توقف 3 سنوات

أخبار الرياضة.. مفاجأة في قائمة المرشحين لرئاسة نادي الزمالك.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية

أول الموديلات المشاركة رسميا في مبادرة إحلال و تخريد السيارت المرحلة الأولى.. صور