رانيا حبيب: عملة "البيتكوين" لا تمتلك غطاء يدعمها "فيديو"

قالت رانيا يعقوب حبيب، خبيرة التداول بالأوراق المالية والبورصة، إن "البيتكوين" عملة بدأت في عام 2009 تقريبًا مع نهاية الأزمة الاقتصادية العالمية.





وأضافت رانيا يعقوب حبيب، خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه مع ظهور أي أزمة عالمية نرى بعدها ظواهر اقتصادية مختلفة ما بين العملات أو السلع أو غيرها.





وأشارت إلى أنه مع نهاية 2008 وبداية 2009 ظهرت ما تسمى بالعملات الرقمية المشفرة ، وأشهرها " بصورة أكبر "البيتكوين".





وتابعت خبيرة التداول بالأوراق المالية والبورصة، أنه حتى الآن لم يتم تحديد مخترع البيتكوين، منوهة بأن " البيتكوين " لا تمتلك غطاء يدعمها، ويتم استحداثها عن طريق المنقبين وهي عبارة عن عمليات حسابية معقدة تم وضعها لاستحداث هذه العملة وتستخدم اجهزة كمبيوتر وسرعة انترنت عالية واستهلاك رهيب للكهرباء.



