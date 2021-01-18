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محافظات

حملة لضبط الأسواق ورفع الإشغالات في القليوبية

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:48 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملة لضبط الأسواق والباعة وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر إن الحملة استهدفت رفع جميع الاشغالات ومتابعة التزام جميع الباعة بالأماكن المحددة لهم من قبل الأجهزة المحلية وعدم مخالفتها والخروج فى نهر الطرق والشوارع لعدم تعطيل حركة المرور وسير المواطنين.

وأشار رفعت إلى أن الحملة قامت بتحصيل مستحقات الدولة وذالك من خلال لجنة مشكلة من إدارة الايرادات والنظافة والمتابعة والاشغالات حيث تم أيضا متابعة أعمال النظافة داخل السوق العمومى بالمدينة حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وقال رئيس المركز والمدينة إنه يوجد تعليمات مشددة بضرورة المتابعة الجيدة داخل أسواق قرى الوحدات المحلية والمدينة الى جانب لرصد أى خروج عن القانون وعدم افتراش الباعة بضاعتهم فى الطريق وتعطيل حركة المرور،مناشدا جميع الباعة عدم الافتراش بالطريق العام والإلتزام بالقوانين والأماكن المخصصة لعدم حدوث تكدث مرورى وتسهيلا على أهالينا المواطنين.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية بالتعاون مع مديرية الأمن والإدارة العامة للمرور حملاتها لمتابعة التزام المواطنين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء للحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وشنت الإدارة العامة لمرور القليوبية بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء حملات مكبرة على المواقف المختلفة وتم تحرير 6554 محضرا للمخالفين حتى اليوم وتوقيع غرامة 50 جنيها وتم إحالة بعض المخالفين للنيابة لرفضهم تسديد الغرامة فوريا.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

ودعا محافظ القليوبية المواطنين لتنفيذ التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بالحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، مؤكدًا أنه فى حالة الامتناع عن سداد قيمة الغرامة سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وأشار إلى ضرورة عدم السماح بدخول المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات أثناء التواجد بالتجمعات، حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق ، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية.
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