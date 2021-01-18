الري: تبطين الترع يوفر 5 مليارات متر في العام الواحد

قال المهندس سامي الشابوري، رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بـ وزارة الري، إن مشروع تبطين الترع يوفر بين 5 لـ 10% من الموارد المائية لمصر، فهذا المشروع يوفر حوالي 2.5 لـ 5 مليارات متر سنويًا.





وأضاف "الشابوري" خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" تقديم الإعلامية أسماء يوسف، وآية جمال الدين، أن ما سيتم توفيره من مياه من الممكن أن يتم استخدامه في استصلاح أراضٍ أو توفير المياه الشرب للأجيال المقبلة.





ولفت إلى أن هذا المشروع يجعل المياه تصل لـ نهاية الترع في أسرع وقت، موضحًا أنه في بعض الأوقات كانت الوزارة تقوم بفتح المياه وتصل بعد أيام ولكن الأن تصل في ساعات.





وأشار إلى أنه يتم تبطين الترع على الوضع الهندسي الصحيح، ويتم وضع طبقة من الأحجار على الجوانب، تجعل المياه تسير بسرعة عالية.





ولفت إلى أن الأراضي المصرية تروي بـ حنفية واحد، مؤكدًا أن مشروع تبطين الترع لم يأخذ من الهند ولا من أي دولة كما يقال، ولكن وزارة الزراعة هي من فكرت في طريقة التبطين التي تنفذ حاليًا.