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تحفة معمارية.. المدير المنفذ للبرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية: القاعة تسع 1000 نائب

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:06 ص
مجلس النواب الجديد
مجلس النواب الجديد
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نورهان رأفت
قال المهندس طارق صفي الدين ، المدير المنفذ لمشروع مجلس النواب ، بالعاصمة الإدارية الجديدة ، إن المشروع مقام على مساحة 110 آلاف متر مسطح، والمبنى الرئيسي مقام على مساحة 18 ألف متر، وهو عبارة علن دور للبدروم والأرضي، يتوسطهم قاعة المجلس .

وأضاف المهندس طارق صفي الدين ، عبر "زووم" ، لـ برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية الأولى، أن المبنى به مكان مخصص كـ جراجات للسيارات، يسع 1500 سيارة، مشيرا إلى أن المبنى يحوى مشفى ، ووحدتين للإسعاف، ومصلى ، ومركز للخدمات ، ومركز حراسات ، وسطح لـ "اللاند سكيب".

وأشار إلى أن القبة العلوية للبرلمان ، على مساحة 65 مترا، وقطر 75 مترا، وعلى أعلى المستويات، وتم الانتهاء من المشروع في وقت قصير ؛ معللا بذلك روح الفريق الجيدة، والتعاون بين المنفذين والعمال.

ولفت إلى أن عدد المشرفين على المشروع ، 300 مهندس، و7 آلاف و400 فرد ، في شيفتات متتالية في اليوم، عددها 3 شيفتات، مؤكدا أن كل العاملين بالمشروع مصريين، وبمواد محلية.

وأوضح أن المجلس الجديد يمتاز بالمساحة، والتي تتعدى خمسة أضعاف المجلس الحالي ، بالإضافة إلى الخدمات المتكاملة.
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