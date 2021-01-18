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أخبار العالم

بسبب كورونا.. مسؤول طبي لبناني يحذر من أيام صعبة الأسابيع المقبلة

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:57 ص
تفشي كورونا
تفشي كورونا
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شيماء مصطفى
حذر مدير مستشفى رفيق الحريري في لبنان، فراس الأبيض، اليوم الاثنين، من خطورة الوضع الصحي في لبنان خلال الأسابيع المقبلة مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا والتي تحتاج إلى رعاية مركزة.

وقال الأبيض في سلسلة من التغريدات التي نشرها على حسابه بموقع "تويتر": "على مدار الأيام القليلة الماضية، سجل لبنان يوميًا أكثر من 30 مريضًا جديدًا بحاجة للعناية المركزة، و 40 حالة وفاة. هذا أمر مأساوي.. ستكون الأسابيع المقبلة صعبة، لكن لا ينبغي أن نيأس أو نتعثر.. هذه مجرد مرحلة ستمر، وأيام أفضل ستليها. لكن كم سيستغرق ذلك، يعتمد على الامور التالية".

وأضاف: "المستشفيات مكتظة حاليا، وهناك حاجة ماسة إلى المزيد من الأسرة. الطريق الأقصر لذلك، هو أن تقوم المستشفيات الخاصة برفع طاقتها الاستيعابية موقتًا"، مؤكدا أنه بالنظر إلى الوضع المتردي، فإن القيام بذلك هو التزام أخلاقي وحتى قانوني، بغض النظر عن أية حسابات مالية.

واعتبر أن الامتثال للإغلاق حتى الآن جيد، ولكن يجب أن يكونوا حذرين من الانهاك الناتج عنه، وما قد يليه من التفلت، لافتا إلى أن تحلي المواطنين بالصبر، والسلطات بالعزم، سيكونان ضروريين، فلا يوجد نهايات جيدة بدون نجاح الإغلاق، وسوف يساعد حسن الامتثال على إبقاء مدته قصيرة.

وأضاف: "بعد أن تم إزالة العقبات القانونية والمالية، فان اللقاح قادم.. الموضوع المهم الآن: الخدمات اللوجستية. هل تستطيع المراكز الطبية، المنهكة من علاج مرضى الكورونا، أن تدير حملة تطعيم فعالة؟ هل الموارد اللازمة متوفرة؟  هل سيتلقى المواطنون التوعية المطلوبة؟".

وتابع الأبيض: "في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، سيتم توفير أسرّة عناية إضافية هذا الأسبوع، كما سيتم ايقاف ما تبقى من الأنشطة الطبية غير الأساسية، وتخصيص مواردها لاقسام الكورونا. ونحن على وشك الانتهاء من تجهيز مركز خاص باللقاح. ويتم بذل جهود مماثلة في مستشفيات أخرى".

واختتم تغريداته قائلا: "أمس، غردتُ عن قصة المريضة جويس، التي مرت بأوقات عصيبة وعانت من خسارة، لكنها حاربت المرض وانتصرت، بمساعدة أسرة محبة، وفريق طبي وتمريضي جيد. إنها قصة تمنح الأمل، ونحن أيضا يمكننا أن نتجاوز الصعاب".
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