رانيا حبيب: عدم معرفة أساس للعملات الرقمية أحد عوامل مخاطرها

قالت رانيا يعقوب حبيب، خبيرة التداول بالأوراق المالية والبورصة ، ان كثيرًا من الدول حرمت عملية " البيتكوين " موضحةً أن التنقيب عنه في مصر جريمة .





وأضافت رانيا حبيب ، خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن للتنقيب على عملة " البيتكوين " يحتاج لسرعة انترنت عالية واستهلاك كهرباء رهيبة .





وأشارت إلى أن البيتكوين غير معروف من قام بإنشائها ، ويتم تداولها عن طريق مجموعات وتم التأكيد فى بعض القضايا بالولايات المتحدة الأمريكية أنها عملة تستخدم فى تمويل الإرهاب والتعاملات التجارية غير مشروعة .



