ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رانيا حبيب: عدم معرفة أساس للعملات الرقمية أحد عوامل مخاطرها

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:03 ص
خبيرة التداول بالأوراق
خبيرة التداول بالأوراق المالية والبورصة
Advertisements
ريهام فيكتور
قالت رانيا يعقوب حبيب، خبيرة التداول بالأوراق المالية والبورصة ، ان كثيرًا من الدول حرمت عملية " البيتكوين " موضحةً أن التنقيب عنه في مصر جريمة .

وأضافت رانيا حبيب ، خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن للتنقيب على  عملة " البيتكوين " يحتاج لسرعة انترنت عالية واستهلاك كهرباء رهيبة .

وأشارت إلى أن البيتكوين غير معروف من قام بإنشائها ،  ويتم تداولها عن طريق مجموعات وتم التأكيد فى بعض القضايا بالولايات المتحدة الأمريكية أنها عملة تستخدم فى تمويل الإرهاب والتعاملات التجارية غير مشروعة .

وتابعت أن عدم معرفة أساس للعملات الرقمية أحد عوامل مخاطرها ، وتم مصادرة المحافظ الالكترونية ، مؤكدة أن البيتكوين ليس لها غطاء نقدى .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خبير اقتصادي: البيتكوين يحقق مليون دولار للعملة الواحدة خلال 5 سنوات "فيديو"

سعر العملة الواحدة وصل 315 ألف جنيه.. مخاطر كبيرة لـ البيتكوين وتحذيرات من البنك المركزي

بيتكوين بين الإغراءات والتحذيرات.. سعرها وصل 315 ألف جنيه.. المركزي يحذر من مخاطر الاستثمار فيها .. والخبراء: تأثيراتها سلبية على الاقتصاد

تقرير|400 ألف جنيه سعر عملة بيتكوين والنحاس سبب الارتفاع..اعرف أكثر

ارتفاع صاروخي في سعر البيتكوين .. أسرار وخبايا العملة وطرق الربح منها

التجارة في الذهب أم البيتكوين.. اقتصادي يوضح أيهما أفضل وأكثر أمانًا

ترشيحاتنا

بعد آخر تحديث.. أسعار العملات العربية اليوم الإثنين 18-1-2021

بعد ساعات من موت حفيده.. مصرع مسن في حادث تصادم بأسيوط..صور

على كرسي متحرك.. شاب مصاب بالشلل يتسلق ناطحات السحاب.. صور

ضحك هستيري على زوجها.. لقطة عفوية للأميرة ديانا خلال جولة ملكية

صراع الصدارة يشعل مواجهة منتخبا مصر والسويد بـ مونديال اليد.. الليلة

حديقة الحيوان: الفيلة نعيمة نفقت عن عمر 60 سنة ونسعى لشراء فيل آسيوي خلال أشهر.. فيديو

Advertisements

الذهب ينهار.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 18-1-2021

تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص حالة الطقس.. والقاهرة تسجل 9 درجات

دعاء الوضوء في الحمام.. 11 حقيقة لا يعرفها كثيرون فيحرمون فضله

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

السيسي يزور المملكة اليوم.. 2000 شركة أردنية عاملة فى مصر توفر 46 الف فرصة عمل

الأرصاد: التقلبات الجوية مستمرة حتى الأربعاء.. ولا وجود للشبورة

متجوزة وسابت البيت من 3 شهور| كشف لغز العثور على جثة بائعة في عشة بطلخا

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره.. علي جمعة يكشفها

حدث ليلا.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري..أب بلا رحمة يقتل ابنه بالدقهلية.. الكشف عن أسماء المرشحين لرئاسة الزمالك

بشرى سارة لجماهير الأهلي في مران اليوم

انطلاق أولى رحلات مصر للطيران من القاهرة إلى الدوحة بعد توقف 3 سنوات

أخبار الرياضة.. مفاجأة في قائمة المرشحين لرئاسة نادي الزمالك.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية

أول الموديلات المشاركة رسميا في مبادرة إحلال و تخريد السيارت المرحلة الأولى.. صور