عامل يتهم خفير خصوصي بـ الدقهلية بابتزاز زوجته بفيديوهات خاصة

اتهم عامل خفير خصوصي بمعرض سيارات على طريق طلخا جمصه بإبتزاز زوجته بفيديوهات خاصه بها عقب ارسالها له بعد تعرفه عليها عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".





ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية يفيد بحضور كلا من محمد أ أ ع ٣٦ عاما عامل ومقيم شارع " عبدالمنعم رياض " جزيرة الدهب بالجيزة وشقيقته محاسن ٤٠ عاما ربة منزل، ومقيمة أبو النمرس بالجيزة "طرف أول" و كريم ج ا ٢٧ عاما خفير خصوصى بمعرض سيارات نقل كائن على طريق " رافد جمصة " ومقيم كوم حمادة بالبحيرة "طرف ثان" لمركز شرطة طلخا.





وأبلغ الطرف الأول بقيام الثالث بالتعرف على زوجته المدعوة لازمة م إ، وشهرتها صباح ٣٠ عاما ربة منزل ومقيمة طرف زوجها بذات العنوان عن طريق موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " وتحصل منها على صور ومقاطع فيديو خاصة بها ومحاولة ابتزازها حيث طلب منها التقابل معه بموقف سيارات الأجرة الكائن ببندر طلخا .



