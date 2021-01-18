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رياضة

صراع الصدارة يشعل مواجهة منتخبا مصر والسويد بـ مونديال اليد.. الليلة

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:59 ص
أحمد الأحمر نجم الزمالك
أحمد الأحمر نجم الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد
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إسراء أشرف
تقام فعاليات الجولة الثالثة الأخيرة من بطولة العالم لكرة اليد، المقامة حاليًا في مصر وتستمر حتى 31 يناير الجاري على 4 صالات مختلفة، على مدار اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، بواقع ثماني مباريات في كل يوم لحسم المقاعد الـ11 المتبقية في الدور الرئيسي.

وفي المجموعة السابعة، يصطدم منتخبا مصر والسويد على صدارة المجموعة بعدما حصد كل منهما أربع نقاط وضمن التأهل للدور الرئيسي.

ويتفوق المنتخب السويدي بفارق هدفين فقط على منتخبنا الوطني، ما يجعل أحفاد الفراعنة بحاجة للفوز في هذه المباراة لضمان صدارة المجموعة.

وستنطلق المباراة اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة،
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