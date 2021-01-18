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توك شو

فقدت بصرها أثناء تصوير مسلسل.. أسرار و كواليس مشوار الفنانة عقيلة راتب

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:39 ص
عقيلة راتب
عقيلة راتب
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البهي عمرو
خصص برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دى إم سي، فقرة خاصة بعنوان نوستالجيا، وذلك للحديث عن الفنانة الراحلة عقيلة راتب، لكشف أسرار و كواليس مشوارها الفني.

قالت جنى جلال حفيدة الفنانة الراحلة عقيلة راتب، إنها كانت تعيش مع جدتها فى بيت واحد منذ الطفولة وبعد الزواج، و الإنجاب موضحة " كنت معها فى كل حاجة".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" تقديم الإعلامية أسماء يوسف، و آية جمال الدين، أن جدتها عقيلة راتب فقدت بصرها، ولكن كانت ترعى أولادها و تلعب معهم فى البيت.

ولفتت إلى أن عقيلة راتب كانت فنانة فى المسرح و التصوير، وست بيت فى البيت، موضحة أنها كانت مهتمة بـ منزلها وكان بيتها مفتوحا لـ الجميع.

وأشارت إلى أن جدتها فقدت بصرها و هى تصور أحد الأعمال ورفضت ترك العمل وقامت باستكمال العمل وهى فاقدة لـ بصرها.

وأوضح أن هناك أحد الجمهور نشر فى جريدة الأهرام أنه على استعداد للتبرع للراحلة بواحدة من عينيه، مؤكدة أن الراحلة تأثرت كثيرًا بعد علمها و تواصلت مع هذه الشاب و قدمت له الشكر. 

وأكدت حفيدة الفنانة الراحلة عقيلة راتب، أنها لقبت بـ السندريلا قبل الفنانة سعاد حسنى، وان جدتها كانت على علاقة قوية بأم كلثوم، وأن أم كلثوم كانت تحضر أعمالها. 

وتابعت أن والد جدتها كان فى البداية رافضًا لدخولها مجال الفن، ولكن عمتها قامت بالوقوف بجوارها حتى وصلت لما وصلت له، وأكدت أن والد جدتها قبل وفاته قام بـ مصالحتها، وأكد لها أنها قامت بأعمال عظيمة.

وكشفت أن أكثر تكريم أثر فى الراحلة هو تكريم الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، لها، معلقًا : " الفنانة الراحلة كانت سعيدة جدًا بتكريم مبارك لها". 

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