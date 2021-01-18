فيديو.. ندى بسيوني تصدم متابعيها من داخل سرداب

نشرت الفنانة ندى بسيوني فيديو جديد لها، من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت ندي في الفيديو وهي تتسلق سلم وعلقت قائلة: "أهم حاجه اهل قنا اغلب العمال من قفط امناء علي الاثار المصريه اجمل تحيه لهم .. من بير ١٢ متر مغامره جميله وتحت سراديب وتوابيت قبل ما تطلع ده امبارح ... كان في ١٨ ديسمبر ٢٠٢٠".







وكان أحدث أعمال ندى بسيوني تجسيدها لدور أم ريهام حجاج في مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في موسم رمضان المنقضي.





مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف ‏أيمن ‏‏سلامة، وإخراج محمد ‏على، وبطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوي، ‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد.





وشاركت ندى بسيوني فى مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام روماني" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.







