منها مشروبات منتهية الصلاحية.. ضبط 3 أطنان مواد غذائية فاسدة في حملات تفتيشية بالغربية

تمكنت مديرية الشئون الصحية بالغربية من ضبط 2 طن و942 كيلوجراما من المواد الغذائية المختلفة، 450 لتر من المشروبات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وإصدار قرار غلق إلى 90 منشأة لعدم وجود ترخيص وخطر داهم يهدد حياة المواطنين وتم تحرير محاضر بالمخالفات، والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.
جاء ذلك خلال حملة مكبرة شنتها الإدارة العامة للطب الوقائي، مراقبة الأغذية، بقيادة الدكتورة فاطمة يوسف، الشناوي نجم مراقب عام الأغذية، بالتنسيق مع مباحث التموين، على المحال التجارية والأسواق بمختلف مدن المحافظة، للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.
فقد وجة الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، وتنفيذًا لتعليمات هيئة الرقابة الإدارية، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق والمنافذ البيع ، والرقابة المشددة على المصانع غير المرخصة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع، ومطابقاتها للمواصفات، لمكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس، ولردع المخالفين، والحفاظ على صحة المواطنين.