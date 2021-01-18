منها مشروبات منتهية الصلاحية.. ضبط 3 أطنان مواد غذائية فاسدة في حملات تفتيشية بالغربية

تمكنت مديرية الشئون الصحية بالغربية من ضبط 2 طن و942 كيلوجراما من المواد الغذائية المختلفة، 450 لتر من المشروبات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وإصدار قرار غلق إلى 90 منشأة لعدم وجود ترخيص وخطر داهم يهدد حياة المواطنين وتم تحرير محاضر بالمخالفات، والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.









جاء ذلك خلال حملة مكبرة شنتها الإدارة العامة للطب الوقائي، مراقبة الأغذية، بقيادة الدكتورة فاطمة يوسف، الشناوي نجم مراقب عام الأغذية، بالتنسيق مع مباحث التموين، على المحال التجارية والأسواق بمختلف مدن المحافظة، للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.



