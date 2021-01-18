ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

منها مشروبات منتهية الصلاحية.. ضبط 3 أطنان مواد غذائية فاسدة في حملات تفتيشية بالغربية

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:45 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد علي
تمكنت مديرية الشئون الصحية بالغربية من ضبط 2 طن و942 كيلوجراما من المواد الغذائية المختلفة، 450 لتر من المشروبات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وإصدار قرار غلق إلى 90 منشأة لعدم وجود ترخيص وخطر داهم يهدد حياة المواطنين وتم تحرير محاضر بالمخالفات، والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.


جاء ذلك خلال حملة مكبرة شنتها الإدارة العامة للطب الوقائي، مراقبة الأغذية، بقيادة الدكتورة فاطمة يوسف، الشناوي نجم مراقب عام الأغذية، بالتنسيق مع مباحث التموين، على المحال التجارية والأسواق بمختلف مدن المحافظة، للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

فقد وجة الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، وتنفيذًا لتعليمات هيئة الرقابة الإدارية، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق والمنافذ البيع ، والرقابة المشددة على المصانع غير المرخصة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع، ومطابقاتها للمواصفات، لمكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس، ولردع المخالفين، والحفاظ على صحة المواطنين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط 9 أطنان سكر مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالأقصر.. صور

تحرير 576 محضرا وإعدام 1042 كجم من الأغذية الفاسدة في البحيرة

لضبط السلع الفاسدة.. حملات مكثفة على الأسواق في شمال سيناء

يحدث في الغربية.. ضبط 4560 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

ضبط كمامات وأدوية منتهية الصلاحية بمركز كوم حمادة في البحيرة

ترشيحاتنا

في سابقة برلمانية لتقييم أداء الحكومة.. مدبولي ووزيرا التنمية المحلية والتموين أمام البرلمان

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية

لأول مرة منذ 21 شهرًا .. نجم الأهلي يبدأ تدريبات الكرة

أخبار الرياضة.. مفاجأة في قائمة المرشحين لرئاسة نادي الزمالك.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين

في ذكرى وفاة سعيد عبد الغني.. اللحظات الأخيرة قبل وفاته وحقيقة تبرعه بثروته

ماشيين في الشارع.. إصابة سيدة وطفل بخرطوش بمحيط مشاجرة في الدقهلية

Advertisements

الذهب ينهار.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 18-1-2021

بعد تعادل الأهلي أمام البنك.. شوبير يهاجم موسيماني

وصول رئيس الوزراء مقر مجلس النواب لعرض بيان عن تنفيذ البرنامج الحكومي

تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص حالة الطقس.. والقاهرة تسجل 9 درجات

دعاء الوضوء في الحمام.. 11 حقيقة لا يعرفها كثيرون فيحرمون فضله

السيسي يزور المملكة اليوم.. 2000 شركة أردنية عاملة فى مصر توفر 46 الف فرصة عمل

هل تعقد امتحانات الاعدادية أونلاين خلال إجازة نصف العام بسبب كورونا ؟ التعليم تجيب

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

زوجته كشفت السبب للمباحث.. مصمم جرافيك يلقي بنفسه من أعلى سطح منزله بالمنصورة

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره.. علي جمعة يكشفها

بعد انفصالها عن عمرو دياب.. دينا الشربيني عن الزواج: كل واحد بيبان على حقيقته

حدث ليلا.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري..أب بلا رحمة يقتل ابنه بالدقهلية.. الكشف عن أسماء المرشحين لرئاسة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية

أول الموديلات المشاركة رسميا في مبادرة إحلال و تخريد السيارت المرحلة الأولى.. صور