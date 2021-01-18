بعد الانتهاء من المقررات الدراسية .. دورات تدريبية على الامتحانات الالكترونية .. إنشاء وحدة للخدمات الطلابية .. كيف تستعد إعلام القاهرة للاختبارات على جميع الأصعدة

عميدة إعلام القاهرة : تدريب الطلاب على شكل الامتحانات الالكترونية تمهيدًا لاختبارات الفصل الدراسي الأول

إعلام القاهرة : استمرار الدورات التدريبية .. وتنمية مهارات الطالب على المنصات







عقب الانتهاء من رفع جميع المقررات والبرامج الدراسية على المنصات الالكترونية للطلاب ، تستعد جامعة القاهرة بمختلف كلياتها لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول ، وفي هذا الإطار تسعى كلية الإعلام بالجامعة لتدريب طلابها على الاختبارات الالكترونية ، وتنمية مهاراتهم على استخدام المنصات التعليمية .

حيث تقوم الكلية بعقد العديد من الورش والدورات التدريبية المستمرة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ، لتعريفهم بهذه المنصات وزيادة خبراتهم عليها ، ويستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير المجهودات التي تقوم بها الكلية في هذا الإطار سواء على الصعيد الأكاديمي أم على الصعيد الطبي تقديم الخدمات الطبية للطلاب .





قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، إنه تم الانتهاء من رفع جميع المواد على منصة البلاك بورد و الانتهاء من جميع المقررات والبرامج الدراسية يوم الخميس الماضي .

وأوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه يتم حاليًا إجراء تدريبات وعقد ورش عمل للطلاب على الاختبارات الالكترونية ، من خلال منصة "بلاك بورد" الخاصة بالكلية والتي أطلقتها الجامعة.

وتتولى وحدة التعليم الالكتروني بالكلية ، بالتعاون مع وكالة شؤون الطلاب ووكالة الدراسات العليا هذه التدريبات وورش العمل الخاصة بالطلاب .







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وبالنسبة للجوانب والخدمات الطبية التي تقدمها الكلية لطلابها ، فقد قامت الكلية بإنشاء وحدة الخدمات الطلابية ، حيث تقوم بالتواصل مع الطلاب المشتبه باصابتهم بفيروس كورونا .

وأشارت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة خلال تصريحات خاصة إلى أنه تم تخصيص رقم لهذه الوحدة وهو 01061710873 حتى يتواصل الطلاب المشتبه بإصابتهم من خلال هذا الرقم ، و الإبلاغ عن أى حالة اشتباه للتعامل معها .

وتابعت ، أنه يتم توجيه الطلاب المخالطين أو المشتبه بإصابتهم إلى المستشفيات ، لعمل الفحوصات والكشوفات اللازمة وتلقيهم العلاج ، كما أن هذه الخدمة كانت متاحة خلال فترة تواجد الطلاب داخل الكلية قبل تعليق الدراسة وتحويلها إلى أونلاين .



وفيما يتعلق بالأنشطة والتفاعل مع الخبراء والمتخصصين في المجال ، أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة أنه سيتم تنظيم ويبنار لمناقشة أساليب مواجهة الأخبار المزيفة وتأثيرها على العلاقة بين المواطن والدولة ، ومن المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 يناير الجاري في تمام الساعة 12 ظهرًا .



يأتي ذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، وبرئاسة الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، وتدير الحوار الدكتورة ليلى عبد المجيد ، وبإشراف الدكتور وسام نصر ، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث .



يناقش هذا الحوار نخبة من قيادات الإعلام في مصر وهم الكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع "صدى البلد"، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن" ورئيس قنوات dmc ، وخالد ميري رئيس تحرير جريدة "الأخبار" ووكيل نقابة الصحفيين ، والدكتورة نعايم سعد زغلول مدير المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ، ومحمد حلمي مدير قناة cbc extra ، والدكتور محمد حبيب رئيس تحرير قناة "الحياة" ويوسف الحسيني وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب ومقدم برنامج التاسعة بالتليفزيون.



يأتي ذلك في إطار أنشطة وكالة الدراسات العليا بالكلية ، كما ويشارك في هذا الحوار طلاب دبلوم وماجستير الاتصال السياسي بالكلية وعدد من الأساتذة والباحثين .



كما نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 13 من يناير الجاري الويبينار العلمي لاستعراض حصاد الإعلان في عام 2020 ، وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة ، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام وبحضور عدد من ممثلي الشركات الإعلانية وأساتذة وخبراء الاعلان .

وقد وجهت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الشكر للحضور من ممثلي الشركات والوكالات الإعلانية على ترحيبهم بدعوة كلية الإعلام لهم لإعلان نتائج البحث الميداني الذي أجراه طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة على المواطنين لاستبيان آرائهم في أفضل ما تم من حصاد في سوق الإنتاج الإعلاني على مستوى الجمهورية.

وأوضحت عميدة الكلية ، أن السوق الإعلانية وصناعة الإعلانات تحتاج بشكل دائم إلى إجراء الدراسات التتبعية المستمرة ، منوهة بدور وكالة الإعلانات بكلية الإعلام جامعة القاهرة في القيام بهذا الدور ، والذي تمثل في تقديم الرؤية العلمية لاستعراض أفضل الممارسات الإعلانية الواجب تقديمها لتعزيز سوق صناعة الإعلان في مصر والشرق الأوسط .

كما أن الاستبيان الذي تم اجراؤه استعرض أفضل فكرة إعلانية تم تقديمها وانتاجها على مستوى الفكرة الملائمة لطبيعة المنتج المعلن عنه، وأفضل شعار إعلاني تم تقديمه بصورة حازت على إشادة الرأي العام، وذلك بالاستناد أيضا لآراء خبراء صناعة الإعلان بالوكالات الإعلانية وأساتذة الإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

وتابعت ، أن وكالة كلية الإعلام استطاعت خلال الفترة الماضية تقديم رؤية لطبيعة حجم السوق الإعلانية في جمهورية مصر العربية ، إضافة إلى مساهمتها في تعزيز دور المسئولية الاجتماعية من خلال تبني عدة حملات للتسويق الاجتماعي وذلك في إطار حرصها وكالة إعلانية بكلية الإعلام على تقديم دور مجتمعي قادر على المساهمة في توعية الرأي العام وتقديم المشورة للمؤسسات الحكومية والخاصة لأجل تعزيز دور الدولة ومؤسساتها الخدمية .

جدير بالذكر ، أن كلية الإعلام بجامعة القاهرة تسعى دائمًا لتطوير إمكانياتها وبرامجها ، لمواكبة التطورات التكنولوجية في كافة المجالات والتخصصات ، وتوفير هذه الإمكانيات لطلابها ، وتقديم برامجها الدراسية على أيدي خبراء ومتخصصين ، لتخريج كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي .

