ري الجيزة: 80 كيلو مترا يتم تأهيلها ضمن مشروع تبطين الترع باستثمارات تصل لـ 400 مليون جنيه

قال المهندس عمر حلمى مدير الري بمحافظة الجيزة، إن مشروع تبطين الترع يتم بتوجيهات ورعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن هذا المشروع به مرحلة أولى تستهدف 7 ألاف فدان تنتهى العام المقبل.





وأضاف خلال مداخلة ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" تقديم الإعلامية أسماء يوسف، و آية جمال الدين، أن المرحلة الثانية تستهدف 20 ألف فدان و تنتهى فى 2024، وهذا المشرع لها مميزات كثيرة تخدم جميع المواطنين.





ولفت إلى أن تبطين الترع يجعل المياه تصل لنهاية الترع فى ساعات قليلة، وليس أيام كما كان يحدث فى الماضي.





وأشار إلى أن هناك خطة لتبطين الترع و اختيار الترع، و الوزارة تستهدف الترع الرملية و الواسعة وذلك لانهم يستهلكون مياه كثيرة.





وطالب من المواطنين بترشيد المياه، و الحفاظ على كل نقطة مياه و الري بنظام التنقيط بدلا من الغمر.





وأوضح أن هناك 22 عملية تبطين تتم فى الجيزة حاليًا، وهناك 80 كيلو مترا يتم تأهيلها باستثمارات تصل لـ 400 مليون جنيه.



