شاهد.. طفل يبتكر خوذة لقراءة أفكار مرضى الشلل الدماغى

قال عادل احمد، مبتكر خوذة لقراءة أفكار مرضى الشلل الدماغى ، إنه كان يحلم منذ صغره أن يعلو بمصر لأعلى مكانة ، لذلك فكان يحرص دائما على البحث عن معلومة تفيده فى الحفاظ على علو مكانة مصر .





وأضاف عادل أحمد، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أنه قام بعمل خوذة لقراءة أفكار ذوى الاحتياجات الخاصة .





وأشار مبتكر خوذة لقراءة أفكار مرضى الشلل الدماغى ، إلى أن فكرة الخوذة جاءت من اختبارات البحث العلمى للذكاء ، ولفت انتباهه طفل يعاني من الشلل الدماغى ويصعب عليه الكلام .





وتابع أنه حاول التعرف على مشكلة هذا المرض لمساعدة هذا الطفل وغيره من الذين يعانون من هذا المرض ، على الرغم من صغر سنه وقتها الذى لا يتعدى السبع سنوات .



