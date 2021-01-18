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شاهد.. طفل يبتكر خوذة لقراءة أفكار مرضى الشلل الدماغى

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:24 ص
مبتكر خوذة لقراءة
مبتكر خوذة لقراءة أفكار مرضى الشلل الدماغى
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ريهام فيكتور
قال عادل احمد، مبتكر خوذة لقراءة أفكار مرضى الشلل الدماغى ، إنه كان يحلم منذ صغره أن يعلو بمصر لأعلى مكانة ، لذلك فكان يحرص دائما على البحث عن معلومة تفيده فى الحفاظ على علو مكانة مصر .

وأضاف عادل أحمد،  خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أنه قام بعمل خوذة لقراءة أفكار ذوى الاحتياجات الخاصة .

وأشار مبتكر خوذة لقراءة أفكار مرضى الشلل الدماغى ، إلى أن فكرة الخوذة جاءت من اختبارات البحث العلمى للذكاء ، ولفت انتباهه طفل يعاني من الشلل الدماغى ويصعب عليه الكلام .

وتابع أنه حاول التعرف على مشكلة هذا المرض لمساعدة هذا الطفل وغيره من الذين يعانون من هذا المرض ، على الرغم من صغر سنه وقتها الذى لا يتعدى السبع سنوات .

وأكد أنه بدأ فى جمع المعلومات الخاصة بالخوذة مجرد فكرة ، ولكن توصلنا إلى ورش لمبادرة " علماء الغد " المجانية ، وبدأت أتعرف معهم على كيفية عمل هذه الخوذة ومكوناتها ، موضحًا أن الخوذة مازالت فكرة ولكن لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بعد .
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