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وزير البترول السابق:لا توجد أزمة فى الغاز الطبيعي بمحطات الوقود

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:34 ص
الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي
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هاجر إبراهيم
نفى المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق،وجود ازمة بالغاز الطبيعي بمحطات الوقود، قائلا: "عايزين نعرف مصدر المعلومة اللى قالت هناك ازمة".

وأضاف "كمال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، ان هناك توقعات حتى نهاية يناير فى البدء بسماع أخبار وإشاعات كاذبة، موضحا: "أحنا عارفين مصادرها فى هذا التوقيت كل عام".

وتابع أنه يجب توقع المزيد من تلك الإشاعات التى لا يوجد لها أى أساس من الصحة، لافتا إلى أنه يجب عدم الإلتفات إليها، خاصة فى مجال الغاز الطبيعي، حيث أنه لا يوجد أى مشكلة فى هذا المجال.

وأكد أنه لا توجد أزمة فى الغاز الطبيعي بمحطات الوقود، مضيفا إلى أن إنتاج الخاص اليوم يتجاوز ال7.2 مليار أدب مكعب يوميا، كما أن هناك زيادة به.

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