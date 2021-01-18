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توك شو

شاهد.. فتيات يحترفن الفنون القتالية من خلال الكيك بوكس

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:30 ص
لاعبات للكيك بوكس
لاعبات للكيك بوكس
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نورهان رأفت
عرض برنامج "صباح الخير يامصر" تقريرا لرياضة "الكيك بوكس" ،حيث احترفت عدد كبير من الفتيات، مهارات الدفاع عن النفس ، من خلالها .

وقال شريف جمال ، مدرب "الكيك بوكس" ، خلال التقرير ، إن اللعبة أحد رياضات الدفاع عن النفس ، والفنون القتالية ، التي تساعد الفتاة على الدفاع عن نفسها ، والاستعداد التام لمواجهة المخاطر .

وأشار إلى أن الرياضة تتطلب درجة عالية من "الفيتنس" ، ومرحلة أولية من اللياقة والتأهيل ، قبل بدء التمرينات الأساسية .

ولفت إلى أن هذه الرياضة مفيدة للفتيات ، من خلال تقوية أجسامهن ، والدفاع عن أنفسهن، من أية مضايقات .

من جانبه أوضحت بعض المتدربات ، أن الرياضة ساعدتهم على عدم الخوف من أية مخاطر ، وحماية أنفسهم بشكل دائم .

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