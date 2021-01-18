ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

استجابة لأحد متابعيها.. راندا رياض تنشر أول صورة لها مع زوجها محمد الشرنوبي

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:33 ص
راندا رياض و محمد
راندا رياض و محمد الشرنوبي
Advertisements
ندى فكري
نشرت راندا رياض زوجة محمد الشرنوبي، صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت راندا في الصورة مع محمد الشرنوبي عندما سألها احد متابعيها عن اول صورة لها مع الشرنوبي .

وكان قد أعلن الفنان محمد الشرنوبى وزوجته راندا رياض عن تعافيهما من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وتحديدا عبر خاصية الاستورى. 

ونشر محمد الشرنوبى نتيجة المسحة التى أجراها والتى كشفت عن تعافيه من الإصابة بالفيروس. 

كما كتبت زوجته راندا عبر إنستجرام: "الحمدلله عملنا مسحة جديدة وطلعت سلبي بعد أسبوعين وتخلصنا من فيروس كورونا.. شكرًا لكل اللي سألوا علينا واتمنى كل اللي عندهم الفيروس السخيف ده يتخلصوا منه".
استجابة لأحد متابعيها.. راندا رياض تنشر أول صورة لها مع زوجها محمد الشرنوبي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد الشرنوبى وزوجته راندا رياض يتعافيان من فيروس كورونا

بعد تعافيهما من كورونا.. محمد الشرنوبي وزوجته يحتفلان بالكريسماس

محمد الشرنوبى يعتذر عن فيلم ريتسا

نشرة كورونا الفنية.. تطورات حالة يسرا.. ظهور الأعراض على أمير كرارة.. ارتفاع حرارة أبو.. شقيق مجدي صبحي لا يستطيع الكلام

ألذ واحد في العالم.. أسماء جلال تهنئ محمد الشرنوبي بعيد ميلاده

بقبلة على الخد.. راندا رياض تحتفل بعيد ميلاد محمد الشرنوبي

ترشيحاتنا

هل تعقد امتحانات الاعدادية أونلاين خلال إجازة نصف العام بسبب كورونا ؟ التعليم تجيب

لا خسائر بشرية..محافظ شمال سيناء: السيطرة على حريق بخط الغاز الرئيسي بالعريش

الأرصاد: التقلبات الجوية مستمرة حتى الأربعاء.. ولا وجود للشبورة

سيراميكا كليوباترا يبحث عن العودة للانتصارات أمام طلائع الجيش بالدوري

في سابقة برلمانية لتقييم أداء الحكومة.. مدبولي ووزيرا التنمية المحلية والتموين أمام البرلمان

صراع الصدارة يشعل مواجهة منتخبا مصر والسويد بـ مونديال اليد.. الليلة

Advertisements

الذهب ينهار.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 18-1-2021

تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص حالة الطقس.. والقاهرة تسجل 9 درجات

دعاء الوضوء في الحمام.. 11 حقيقة لا يعرفها كثيرون فيحرمون فضله

السيسي يزور المملكة اليوم.. 2000 شركة أردنية عاملة فى مصر توفر 46 الف فرصة عمل

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

الأرصاد: التقلبات الجوية مستمرة حتى الأربعاء.. ولا وجود للشبورة

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره.. علي جمعة يكشفها

متجوزة وسابت البيت من 3 شهور| كشف لغز العثور على جثة بائعة في عشة بطلخا

حدث ليلا.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري..أب بلا رحمة يقتل ابنه بالدقهلية.. الكشف عن أسماء المرشحين لرئاسة الزمالك

بشرى سارة لجماهير الأهلي في مران اليوم

في ذكرى وفاة سعيد عبد الغني.. اللحظات الأخيرة قبل وفاته وحقيقة تبرعه بثروته

أخبار الرياضة.. مفاجأة في قائمة المرشحين لرئاسة نادي الزمالك.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية

أول الموديلات المشاركة رسميا في مبادرة إحلال و تخريد السيارت المرحلة الأولى.. صور