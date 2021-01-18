استجابة لأحد متابعيها.. راندا رياض تنشر أول صورة لها مع زوجها محمد الشرنوبي

نشرت راندا رياض زوجة محمد الشرنوبي، صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت راندا في الصورة مع محمد الشرنوبي عندما سألها احد متابعيها عن اول صورة لها مع الشرنوبي .





وكان قد أعلن الفنان محمد الشرنوبى وزوجته راندا رياض عن تعافيهما من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وتحديدا عبر خاصية الاستورى.





ونشر محمد الشرنوبى نتيجة المسحة التى أجراها والتى كشفت عن تعافيه من الإصابة بالفيروس.





كما كتبت زوجته راندا عبر إنستجرام: "الحمدلله عملنا مسحة جديدة وطلعت سلبي بعد أسبوعين وتخلصنا من فيروس كورونا.. شكرًا لكل اللي سألوا علينا واتمنى كل اللي عندهم الفيروس السخيف ده يتخلصوا منه".