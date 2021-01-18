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مؤسس مبادرة علماء الغد: أطفال مصر أذكياء بإبهار واختلاف.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:53 ص
مؤسس مبادرة علماء
مؤسس مبادرة علماء الغد
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ريهام فيكتور

قالت الدكتور هبة محمود، مؤسس مبادرة علماء الغد، إن فكرة المبادرة جاءت أثناء ممارسة عملها فى التربية والتعليم ومقابلة العديد من الشباب ذوي المهارات العالية جدًا.

وأضافت الدكتور هبة محمود، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد، أن مهارات الشباب تحتاج إلى توجيه سليم وخاصة الأطفال التى يصعب عليهم التعبير.

وأشارت مؤسس مبادرة علماء الغد، إلى أن الأمهات أحيانا يصعب عليهم التعامل مع مهارات ابنها وفهمها، منوهة إلى أن الأطفال المصرية ذكية بشكل مبهر ولا بد من الحفاظ على طريقة التفكير والشغف بالعلم.

وتابعت مؤسس مبادرة علماء الغد، أن هناك بعض الأمهات والآباء يحاولون ورش التدريب مع الأطفال لتغير سلوك وفكر الطفل، مؤكدة أنها تقوم بخلق شيء جديد وإنما نعمل على تنمية مهارات الطفل عن طريق مشروع بحثي وتطبيقى.

وأكدت أننا نقوم بتطبيق كل ما نتعلمه بمشاريع بحثية، وتم اكتشاف أن الأطفال فى مصر تستطيع تقديم اكتشافات واقعية وافكار مستحدثة لم يتم طرحها فى العالم كله .
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