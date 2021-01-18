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اقتصاد

خصم مضاعف.. تحذيرات من جهاز مدينة الشروق لحائزي قطع الأراضي

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:57 ص
مشروع صيانة الطرق
مشروع صيانة الطرق
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آمنة عبد العظيم

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن البدء فى تنفيذ مشروعى صيانة للطرق بقطاعى المدينة الغربى والشرقى، مؤكدًا أن ذلك يأتى حفاظًا على شبكة الطرق وعناصر تنسيق الموقع العام، وحرصًا على إعادة الشىء لأصله لأى تلفيات بالمحاور والطرق أولًا بأول بهدف التيسيـر على قاطنى المدينة.

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وأهاب المهندس عبدالرءوف الغيطى، بحائزى قطع الأراضى الذين لديهم تصاريح بتنفيذ أعمال بالطرق لتوصيل المرافق، إعادة الشىء لأصله فور انتهاء أعمال الحفر تجنبًا لتنفيذها عن طريق الجهاز بخصم مضاعف، وذلك لعدم الالتزام ببنود التصريح، حيث إن أبرز تلك البنود إعادة الشىء لأصله عقب انتهاء الغرض من أعمال الحفر اللازمة. 

وأكد رئيس الجهاز، الحرص الدائم على الحفاظ على أى مكتسبات بالمشروعات المختلفة من شأنها النهوض بمدينة الشروق .
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