ليس مستهلكا للماء .. شاهد| رئيس بحوث صحة الحيوان يوضح مكاسب مشاريع الاستزراع السمكي بالصحراء

قال صلاح عبد الستار حجاج ، رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث صحة الحيوان ، إن الاستزراع السمكي في مصر ، يمنح انتاجية عالية جدا ، في كل عام ، بفضل الوحدات المكثفة ، والذي يعتمد على الوحدات الغذائية ، أكثر من كميات المياة .





وأضاف صلاح عبد الستار حجاج ، خلال استضافته في برنامج "صباح الخير يامصر" ، والمذاع على فضائية القناة الأولى ، أن انتاج الأعلاف المكثف ساهم في تقدم الاستزراع السمكي ، موضحا أن أنواع الاستزراع السمكي يتضمن: المكثف والشبه مكثف والمفتوح .





وأشار إلى أنه بمجرد عرض فكرته للأستزراع السمكي في الأراضي الزراعية ، وجه وزير الزراعة إلى تدشين حقل استرشادي لتطوير الفكرة .





وأوضح أن زراعة الأسماك في المناطق الصحراوية ليس بها ضرر من حيث كميات الماء المستخدمة ، مؤكدا أن السمك مستخدم للماء وليس مستهلكا لها .





ولفت إلى أنه يمكن استخدام ماء الأبار بالمشروع ، وبنظام تكثيف عدد السمك في متر الماء الواحد ، حيث وصلت الكثافة لـ 10 كيلو للمتر ، وصولا إلى 20 كيلو للمتر ، في الوقت الحالي .



