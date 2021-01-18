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ليس مستهلكا للماء .. شاهد| رئيس بحوث صحة الحيوان يوضح مكاسب مشاريع الاستزراع السمكي بالصحراء

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:37 ص
المزارع السمكية
المزارع السمكية
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نورهان رأفت
قال صلاح عبد الستار حجاج ، رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث صحة الحيوان ، إن الاستزراع السمكي في مصر ، يمنح انتاجية عالية جدا ، في كل عام ، بفضل الوحدات المكثفة ، والذي يعتمد على الوحدات الغذائية ، أكثر من كميات المياة .

وأضاف صلاح عبد الستار حجاج ، خلال استضافته في برنامج "صباح الخير يامصر" ، والمذاع على فضائية القناة الأولى ، أن انتاج الأعلاف المكثف ساهم في تقدم الاستزراع السمكي ، موضحا أن أنواع الاستزراع السمكي يتضمن: المكثف والشبه مكثف والمفتوح .

وأشار إلى أنه بمجرد عرض فكرته للأستزراع السمكي في الأراضي الزراعية ، وجه وزير الزراعة إلى تدشين حقل استرشادي لتطوير الفكرة .

وأوضح أن زراعة الأسماك في المناطق الصحراوية ليس بها ضرر من حيث كميات الماء المستخدمة ، مؤكدا أن السمك مستخدم للماء وليس مستهلكا لها .

ولفت إلى أنه يمكن استخدام ماء الأبار بالمشروع ، وبنظام تكثيف عدد السمك في متر الماء الواحد ، حيث وصلت الكثافة لـ 10 كيلو للمتر ، وصولا إلى 20 كيلو للمتر ، في الوقت الحالي .

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