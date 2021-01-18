نائب يدين بشدة تصديق إسرائيل على إنشاء 780 وحدة استيطانية جديدة

أدان المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، بشدة مصادقة السلطات الإسرائيلية على مشروع إنشاء ٧٨٠ وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المُحتلة باعتباره انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية.





وطالب "مسعود" فى بيان له أصدره اليوم، بالوقف الفورى لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال تعرقل إمكانية تحقيق السلام والاتجاه نحو مساعى تحقيق حل الدولتين، إضافة إلى ما تفرضه من تحديات أمام المساعي الحثيثة المبذولة حاليًا بهدف دفع عملية السلام واستئناف المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.





وطالب النائب أمين مسعود، من المجتمع الدولى خاصة الامم المتحدة ومجلس الآمن سرعة التدخل لوقف مثل هذه الأعمال من سلطات الاحتلال الاسرائيلى خاصة انها تخالف مقررات الشرعية الدولية، مشيدًا بالدور الرائد والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه القضية الفلسطينية وإصرارها على حصول الشعب الفلسطينى الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.