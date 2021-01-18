دفاع عنيف.. الفراعنة في صدام صعب مع عمالقة السويد

يلتقي الليلة منتخب مصر الأول لكرة اليد في السابعة مساء مع منتخب السويد العملاق ، على الصالة المغطاه باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لمونديال اليد في نسخته الــ 27 الذي تستضيفه مصر بمشاركة 32 منتخبا في نسخة تاريخية من بطولة العالم.





صدام الليلة هو مواجهة خاصة جدا وصعبة بين أحفاد الفايكنج واحفاد الفراعنة بعدما نجح المنتخبان في ضمان التأهل للدور الرئيسي بتحقيق فوزين.





فوزان علي تشيلي ومقدونيا ..





مباراة الجولة الثالثة ليست كاول مواجهتين هي مع فريق من المستوي الاول في العالم ويضم اكابر ونجوم كرة اليد في العالم ومن الصعب اهانة كبريائه وخسارته حتي لو يلعب في مصر الا بمستوي استثنائي جدا من الفراعنة..





ويكفي ان تعرف انهم ابطال العالم 4 مرات بخلاف احراز الوصافة والميدالية الفضية ثلاث مرات و4 مرات ثالث العالم وهذا يعني انهم يحتلون المراكز الثلاثة الاولي في 11 نسخة من المونديال ..





ومن جانبه قال الجنرال مؤمن صفا امين صندوق الاتحاد والمشرف علي المنتخبات الوطنية ان السويد تقدم مستوي فريدا في كرة اليد فهم قراصنة لايعرفون الرحمة في المباريات ويمتلكون كل المقومات البنيان القوي والقوة والسرعة ويتمتعون بروح قتالية عالية .. يمتازون باجادة الهجمات المرتدة ويخيفون حراس المرمي وينتزعون ثقتهم ، هجمتهم سريعة جدا لاتزيد على 20 ثانية..





واضاف :حرصت علي تعريف السويد اولا حتي نشرح كيف من المفترض نواجهه اولا المنتخب المصري ليس بالصيد السهل ولدينا ثقة كبيرة جدا في اولادنا خاصة بعد المستوي الرائع والروح القتالية التي يقدوها منذ انطلاق المونديال ، والمستوي الفني يتطور من مباراة الي اخري وهذا ما نسعي اليه ..





وكالمعتاد لابد من هدم ثقة حارس مرماهم العملاق اولا والتجرأ عليه حتي يعرف انه سيواجه خصم ليس بالسهل ، ولابد من رقابة صانع العابهم وافضل لاعب فيهم " جوريونسين " وعلينا التسجيل من كل هجماتنا حتي لانسمح لهم ببناء الهجمه المرتده ..





واضاف بشكل عام المباراة صعبة وهذا هو طابع المباريات في بطولة عالم لن يوجد فيه صيد سهل الا لان الجميع ابطال ..





دفاع عنيف





وفي الدفاع يلعب الفريق السويدي بطريقة 6/0 ويطبقها بصرامة مستخدما قوة الفريق بالكامل ليصنع حائط صد منيع امام المرمي ، يصعب اختراقه وخلفه حارس عملاق يحرس مرماه ببسالة ..





استعد منتخب مصر لمواجهة السويد بدون راحه منذ اكتساح مقدونيا في المباراة الثانية للمونديال وضمان التاهل للدور الثاني بنتيجة 38/19 .. وقدم منتخبنا طفرة في المستوي عن المباراة الاولي امام تشيلي وخطف انظار الجميع في المونديال واعلن علي طريقة محمد علي كلاي الملاكم العظيم ان البطل وصل ..