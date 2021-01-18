كل ما تريد معرفته عن ترقيات المعلمين 2021

ترقيات المعلمين 2021 .. أمر يشغل حاليا جميع المعلمين الذين ينتظرون بفارغ الصبر انجاز الإجراءات التي تمكنه من الترقي للحصول على مزايا معنوية ومادية ووظيفية أفضل خلال المرحلة المقبلة.





ترقيات المعلمين 2021





تستهدف الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقية قرابة 64 ألف معلم خلال العام الدراسي 2020/2021، وسيتم فتح باب الترشح لـ الترقيات الجديدة من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين قريبا على الموقع الرسمي للأكاديمية.









و أوضح الدكتور مجدي أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين ، أن الأكاديمية المهنية للمعلمين تسعى إلى تلبية كافة احتياجات المعلمين للتنمية المهنية المستدامة أو الاستحقاقات التي يمر بها النظام الوظيفى للمعلمين مع تطوير حقائب القيادة الإشرافية لتواكب أحدث التقنيات التدريبية لإبراز أهم العناصر القيادية التي يتم ترشيحها لوظيفة مدير مدرسة أو وكيل إدارة تعليمية أو موجه فنى، حيث أن الاكاديمية بصدد تطوير تلك الحقائب الإلكترونية على منصة المعلم لتحويل نظام التقييم بها إلى نظام ممارسات فعلية.





كما أوضح مدير الادارة العامة للمعلومات بالأكاديمية المهندس رضوان شعبان، أن الإدارة تقوم بالتطوير المستمر لنظام منصة المُعلم للتدريب عن بُعد لسهولة التعامل معها من كافة أعضاء هيئة التعليم، وأنه يقوم حاليًا أعضاء الإدارة العامة للمعلومات بالأكاديمية الذين قاموا بإنشاء المنصة بعمل تطويرات دائمة في المنصة من حيث التصميم والبرمجة ورفع كفاءة السيرفرات لاستيعاب الكثير من المعلمين من بينهم معلمي التعليم الفني وإضافة عدد كبير من البرامج التدريبية.





شروط ترقيات المعلمين





يشترط للترقي إلى الوظيفة الأعلى من وظائف المعلمين ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة خمس سنوات على الأقل، ويتم رفع إقرار قضاء المدة البينية على تطبيق تقييم المدرسة حتى يتمكن مسئول الحكومة الإلكترونية في المدرسة من طباعة الإقرار وتوزيعه على السادة المعلمين المرشحين للترقي لتوقيعه، ثم يقوم بتجميعه مرة أخرى وإرساله مع مندوب المدرسة لإعتماده من الإدارة، وبناء عليه يسجل مدة استيفاء ممارسة العمل الفعلي من عدمه مع الإحتفاظ بالإقرار بعد اعتماده من الإدارة في ملف خاص يتم الرجوع إليه وقت الحاجة.





ويحتسب ضمن المدة البينية اللازمة للترقي:





- أجازة الوضع بالنسبة للمعلمات.

- البعثة التعليمية بالسودان أو الصومال أو فلسطين.

- الحبس الإحتياطي لمن أخلي سبيله.

- لاتحتسب أجازة رعاية طفل ضمن المدة البينية اللازمة للترقي.

- لاتحتسب مدة الإعارة سواء كانت داخلية أو خارجية ضمن المدة البينية اللازمة للترقي.

- إستثناء شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها المصابين بمرض مزمن من التدريبات أو الإختبارات ( كافة الإجراءات ) اللازمة للترقى شريطة حصولهم على أمر تنفيذى صادر ومعتمد من شؤون العاملين بالمديرية بقيامهم بأجازه مرضية بأجر كامل أو بنصف الأجر مؤيدا بالمستندات الطبية الداله على مرضهم و المعتمدة من الجهات الحكومية المختصة، وأن يتم تسجيل موقفهم من العمل على قاعدة البيانات (أجازه مرضى بأجر كامل – أجازه مرضى بنصف الأجر) وذلك عن طريق مسؤلى الاحصاء بالادارات والمديريات التعليمية، وذلك تطبيقا للكتاب الدورى رقم (33) والصادر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتاريخ 25/10/2015 .





ضوابط استيفاء ملف ترقيات المعلمين 2021





وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط لاستيفاء شروط ملف الترقي للمعلمين المنتدبين إلى ديوان عام الوزارة وللجهات التابعة لها.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته لجميع المديريات التعليمية، على المعلمين المرشحين للترقي المنتدبين إلى ديوان عام الوزارة والجهات التابعة والوزارات الاخرى سرعة تقديم: استمارة تقييم اداء المعلم من قبل مدير المدرسة عن اداء المعلمين سنة واحدة على الاقل من تاريخ شغل الوظيفة الحالية، واستمارة تقييم آداء المعلم من قبل الموجه الفني عن اداء المعلم عن سنة واحدة على الاقل من تاريخ شغل الوظيفة الحالية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن تكون هذه الاستمارات معتمدة من المدير او الموجه الفني المختص، ويكتب اسم المدير أو الموجه المقيم ثلاثيا بخط واضح، ويحدد فيها تاريخ التقييم ويشترط ان يكون لاحقا على تاريخ شغل الوظيفة الحالية.

الأكاديمية المهنية للمعلمين





أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين عن فتح الموقع الإلكتروني الخاص بالأكاديمية اعتبارا من الأحد الموافق 17 يناير 2021 لتسجيل استيفاء متطلبات شهادة الصلاحية للمعلمين والأخصائيين المساعدين المتعاقدين، وذلك لمن مضى على تعاقدهم سنة في تاريخ 17 يناير 2021 ولا تتجاوز مدة تعاقدهم سنتين في 31 مايو 2021.



‏وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين علي مدير الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة لاستلام ملفات المعلمين والأخصائيين المساعدين ومراجعة البيانات، والتأكد من استيفاء كافة المتطلبات اللازمة لمنحهم كافة المتطلبات اللازمة لمنحهم شهادة الصلاحية، وتدقيق صحة بيانات المتقدمين واستيفائها دون كشط أو تعديل واعتمادها من مدير الإدارة التعليمية بعد توقيع أعضاء لجنة المراجعة على صحة البيانات.

‏وتعتبر الإدارة التعليمية مسؤولة مسؤولية كاملة عن صحة البيانات وتسليم كشوف البيانات مرافقة للملفات إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021 وحتى الخميس 27 مايو 2021.

‏كما شددت على ضرورة التنبيه على المعلمين والأخصائيين المساعدين الذين تنطبق عليهم شروط التقدم بتسليم ملفاتهم على أن يحتوي الملف على الآتي:

‏صحيفة الأحوال الإلكترونية المطبوعة والمعتمدة من شئون العاملين، ونسخة طبق الاصل من عقد المعلم المساعد مستوفي كافة البنود، وشهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية، وإفادة من فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار من الانتهاء من محو امية 10 من المواطنين الأميين بالمحافظة، أو شهادة اجتياز برنامج المعلمون أولا والذي يعد شرطا خاصا فقط بالمتعاقدين في مسابقة ال٣٠ ألف معلم والمسابقة التكميلية لها، بالإضافة إلى شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ‏ICDL، ‏أو شهادة البرنامج تدريبي المهارات الأساسية في تطبيقات أوفيس، ونظام التشغيل Windows و المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

‏ويشترط أيضا تقديم تقارير تقويم الأداء من مدير المدرسة، وصورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس أو الليسانس معتمدة من شؤون العاملين بالإدارة التعليمية، وشهادة الدبلوم العام في التربية لغير خريجي كلية التربية، كما يشترط تقديم مفردات مرتب موضحا به بند الصرف المحدد للتعاقد على وظيفة معلم مساعد، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي.

‏ويتحمل المعلم المساعد مسؤولية عدم تقديم الملف الخاص به مستوفي المطلوب، وما يترتب عليه من آثار في المواعيد المحددة إلى الادارة التعليمية.

ويتم التنبيه مشددا على مسؤولية الإدارة التعليمية في تجميع الملفات واستيفاء كشوف البيانات وإرسالها إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابع له وذلك اعتبارا من الأحد الموافق 16 يناير 2021 وحتى الخميس الموافق 27 مايو 2021 ، وتتحمل الإدارات التعليمية مسؤولية عدم تسليم الملفات لفرع الأكاديمية التابع وما يترتب عليه.

‏وعلى المديرية التعليمية في حالة تجاوز المعلمين المساعدين مدة التعاقد سنتين في تاريخ 31 مايو 2021، إعداد مذكرة عرض على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بعد اخذ رأي المحافظ المختص، لتجديد التعاقد لمدة سنة من تاريخ انتهاء مدة السنتين، على أن يتم عند التقدم إرفاق صورة طبق الأصل من موافقة وزير التربية والتعليم على تجديد التعاقد لمدة سنة ثانية مع كل عقد من العقود التي تجاوزت مدة السنتين.





الأكاديمية المهنية للمعلمين الخدمات الإلكترونية





خصصت الاكاديمية المهنية للمعلمين منصة لتدريب المعلمين عن بعد تسمى منصة المعلم ، وطالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، المرشحين للترقى بالاستعداد لبدء مرحلة الحجز الإلكترونى، وذلك من خلال الموقع الرسمى للأكاديمية: http://pat.edu.eg/platform





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