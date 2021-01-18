ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صحة الغربية تعلن وفاة فنية تمريض بـ كورونا في المحلة

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:07 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد علي
أعلنت ادارة صحة ثان المحلة التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم عن وفاه  راوية الششتاوي فنيه تمريض بمكتب صحة ثان المحلة ، داخل العزل الصحى بمستشفى المحلة  العام بمحافظة الغربيةإثر إصابتها بفيروس كورونا ، وتم تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها.
كمل نعت نقابة التمريض فى بيان اليوم فنية التمريض  الراحلة  أن يتغمدها الله بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان.

كانت فنية التمريض  المتوفية قد أصيبت مؤخرا بفيروس كورونا المستجد عقب ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا متمثلة في ارتفاع في درجات الحرارة وضيق في التنفس وسعال حاد، وتم نقلها للعزل الصحى داخل مستشفى المحلة العام، إلي أن وافتها المنيه.

من جانبه أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، خروج 42 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات المحافظة، بعد تعافيهم  وتحويل بعضهم للعزل المنزلي وعودتهم إلى منازلهم.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن جميع الحالات خضعت للبروتوكول الطبي الذي تطبقه وزارة الصحة، حيث ظهرت نتائج التحليل سلبية أكثر من مرة، للتأكد من تمام التعافي من فيروس كورونا، قبل السماح لهم بالمغادرة إلى منازلهم، مشيرا إلى أن اللجان المشكلة للمرور اليومي على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد، تواصل عملها، للتأكد من توافر الأكسجين والمستلزمات بكميات مناسبة، وانتظام حضور الأطقم الطبية والالتزام بالإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوي وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وفاة استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى صدر طنطا متأثرا بفيروس كورونا

وفاة ممرضة بمركز بسيون متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

وفاة ممرضة متأثرة بكورونا فى قرية بلقينا بالمحلة

وفاة كريمة نوفل مفتشة تمريض بالإدارة الصحية بسمنود لإصابتها بـ كورونا

وفاة استشاري أشعة بطنطا نتيجة إصابته بفيروس كورونا

شاهد| أطباء بمستشفى صدر المحلة يصلّون الجنازة على جثمان فنية تمريض

ترشيحاتنا

موعد مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

خبير معلومات: كل مواقع التواصل تجمع البيانات ولا خصوصية بها.. فيديو

على ضوء هواتف المحمول.. أطباء سعوديون يجرون عملية جراحية

بعد آخر تحديث.. أسعار العملات العربية اليوم الإثنين 18-1-2021

بعد انفصالها عن عمرو دياب.. دينا الشربيني عن الزواج: كل واحد بيبان على حقيقته

زواج التجربة.. مقترح جديد لمواجهة أزمة الطلاق في مصر يثير جدلا على الهواء

Advertisements

الذهب ينهار.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 18-1-2021

بعد تعادل الأهلي أمام البنك.. شوبير يهاجم موسيماني

تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص حالة الطقس.. والقاهرة تسجل 9 درجات

وصول رئيس الوزراء مقر مجلس النواب لعرض بيان عن تنفيذ البرنامج الحكومي

دعاء الوضوء في الحمام.. 11 حقيقة لا يعرفها كثيرون فيحرمون فضله

السيسي يزور المملكة اليوم.. 2000 شركة أردنية عاملة فى مصر توفر 46 الف فرصة عمل

هل تعقد امتحانات الاعدادية أونلاين خلال إجازة نصف العام بسبب كورونا ؟ التعليم تجيب

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره.. علي جمعة يكشفها

زوجته كشفت السبب للمباحث.. مصمم جرافيك يلقي بنفسه من أعلى سطح منزله بالمنصورة

حدث ليلا.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري..أب بلا رحمة يقتل ابنه بالدقهلية.. الكشف عن أسماء المرشحين لرئاسة الزمالك

بعد انفصالها عن عمرو دياب.. دينا الشربيني عن الزواج: كل واحد بيبان على حقيقته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية

أول الموديلات المشاركة رسميا في مبادرة إحلال و تخريد السيارت المرحلة الأولى.. صور