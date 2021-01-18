صحة الغربية تعلن وفاة فنية تمريض بـ كورونا في المحلة

أعلنت ادارة صحة ثان المحلة التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم عن وفاه راوية الششتاوي فنيه تمريض بمكتب صحة ثان المحلة ، داخل العزل الصحى بمستشفى المحلة العام بمحافظة الغربيةإثر إصابتها بفيروس كورونا ، وتم تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها.

كمل نعت نقابة التمريض فى بيان اليوم فنية التمريض الراحلة أن يتغمدها الله بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان.





كانت فنية التمريض المتوفية قد أصيبت مؤخرا بفيروس كورونا المستجد عقب ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا متمثلة في ارتفاع في درجات الحرارة وضيق في التنفس وسعال حاد، وتم نقلها للعزل الصحى داخل مستشفى المحلة العام، إلي أن وافتها المنيه.





من جانبه أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، خروج 42 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات المحافظة، بعد تعافيهم وتحويل بعضهم للعزل المنزلي وعودتهم إلى منازلهم.



