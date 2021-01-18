ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لأول مرة منذ 21 شهرًا .. نجم الأهلي يبدأ تدريبات الكرة

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:00 ص
تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
Advertisements
عبد الحكيم أبو علم
 يبدأ كريم نيدفيد  لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الأسبوع المقبل الدخول في التدريب بالكرة الخفيف لأول مرة منذ قرابة الــ21 شهرًا.

 وحسب مصادر بالجهاز الطبي فان اللاعب خضع لبرنامج تأهيلي مكثف علي مدي الشهور الثلاث ولم يتم السماح له ببدء التدريب الخفيف بالكرة إلا بعد الرجوع للطبيب الإلماني المعالج له.

ومن المعروف ان كريم نيدفيد تم قيده محليًا وأفريقيا في قائمة الفريق خاصة أنه سيكون جاهزًا للمشاركة خلال اسبوعين علي أقصي تقدير.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي اليوم لتدريباته استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس القادم، في الجولة التاسعة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، خوض تدريبات اليوم  دون الحصول على راحة، وذلك في إطار البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.
 
وخضع وليد سليمان جناح الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي لأشعة سونار اليوم بعد إصابته خلال مباراة البنك الأهلي التي جرت أمس بإستاد المكس.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سلبيًّا مع البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت على استاد حرس الحدود المكس، في الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. التعادل رفع رصيد الأهلي إلى ١٧ نقطة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نيدفيد ومحمد محمود يواصلان برنامجهما التأهيلي فى الأهلي

مفاجأة سارة.. كريم نيدفيد يعود للتدريبات في الأهلي خلال أيام بعد غياب طويل

قبل انطلاق مونديال الأندية.. شوبير يوجه صدمة لـ جماهير الأهلي

بعد أنباء عودته من الإصابة.. مشوار كريم نيدفيد مع الأهلي

المارد الأحمر يعود للتدريبات دون راحة استعدادا للبنك الأهلي

استياء في الأهلي بسبب التحكيم.. والجهاز الفني يشكو لإدارة النادي

ترشيحاتنا

موعد مباريات اليوم الاثنين بمونديال كرة اليد مصر 2021

زواج التجربة يثير جدلًا فقهيا.. الأزهر: فاسد لا عبرة له ..والافتاء تدرس المسألة

الأرصاد: التقلبات الجوية مستمرة حتى الأربعاء.. ولا وجود للشبورة

ارتفاع الحرارة والتورم.. شاهد | الصحة: إنتاج لقاح كورونا قريبًا والآثار الجانبية له بسيطة

بعد آخر تحديث.. أسعار العملات العربية اليوم الإثنين 18-1-2021

حديقة الحيوان: الفيلة نعيمة نفقت عن عمر 60 سنة ونسعى لشراء فيل آسيوي خلال أشهر.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية

أول الموديلات المشاركة رسميا في مبادرة إحلال و تخريد السيارت المرحلة الأولى.. صور