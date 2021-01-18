برلماني: المصريون بالخارج أصبحوا في قلب وعقل الدولة خلال عهد السيسي

أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، أن ملف المصريين بالخارج ورعايتهم والحفاظ على حقوقهم وكرامتهم أصبح من الملفات التي تحظى بأهمية قصوى من القيادة السياسية المصرية ، مشيرًا الى ان تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا واضحة وحاسمة للحكومة للاهتمام بهذا الملف الذي كان مهملًا في الماضي.





ووجه " رمزي" في بيان الاثنين، تحية قلبية لجميع المصريين بالخارج وبمختلف دول العالم على مواقفهم الوطنية والتاريخية لدعم الدولة المصرية مؤكدًا ان المصريين بالخارج اصبحوا فى عقل وقلب الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأشاد بتحويلات المصريين بالخارج وهو ما كان له اثره الإيجابي في دعم الاقتصاد المصري وحرصهم على المشاركة فى المشروعات الاستثمارية داخل مصر.





كما أشاد الدكتور إيهاب رمزي بنجاح المصريين بالخارج فى افساد جميع المؤامرات والاكاذيب التى كانت تحاك من قوى الشر والظلام والإرهاب ضد مصر ، مؤكدا ان المصريين بالخارج ثروة قومية ويجب ان تستفيد منهم الدولة كما يجب على المصريين بالخارج عدم احراج الدولة المصرية مع اى دولة فى العالم.





وقال الدكتور ايهاب رمزى ان التدخل السريع والعاجل من وزارة الهجرة والمصريين بالخارج بتواصلها الفوري والتأكد من سلامة الصيادين المحتجزين عقب تلقى الوزارة استغاثات من أهالي 61 من الصيادين المصريين من منطقة برج مغيزل بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ ومحتجزين بميناء صفاقس التونسي منذ أكثر من 3 أسابيع انما جاء من خلال التكليفات الرئاسية للحكومة بحل مثل هذه المشكلات.





وأعرب " رمزى " عن ثقته التامة فى مواصلة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج جهودها مع جميع مؤسسات الدولة حتى يتم الافراج عن هؤلاء الصيادين الذين قاموا بالصيد غير المشروع في المنطقة الاقتصادية التونسية خاصة ان السفيرة نبيلة مكرم طمأنت أهالي الصيادين بأن جميعهم بخير وسلامة وأنَّ السلطات المختصة بدولة تونس الشقيقة تتحقق من أوراقهم الثبوتية للتأكّد من حملهم للجنسية المصرية، إيذانًا بالبدء في اتخاذ الإجراءات ذات الصلة.





وأعلن الدكتور إيهاب رمزي تأييده التام لمناشده وزارة الهجرة للصيادين المصريين ضرورة التوقف الفوري عن الاقتراب والدخول في أي مياه اقتصادية تخص الدول الأخرى وأنَّ هناك حلولًا تعمل الدولة المصرية بكل أجهزتها المعنية على اتخاذها لمنع تلك الظاهرة من خلال مقاربة شاملة مثلما نجحت في التصدي بنجاح والسيطرة على الهجرة غير الشرعية والتي تعرض حياة المواطن المصري للخطر بعد نجاح وزارة الهجرة المصريين بالخارج فى تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية وهو ما تشرع بالفعل الدولة في اتخاذه انطلاقًا من احترام التزاماتها الدولية والقانونية وحرصها أيضًا على سلامة أبنائها من الصيادين المصريين.