مصر تدين استهداف مليشيا الحوثي للمملكة.. ومشروعات الحرمين الأكبر بالتاريخ.. وترامب لا ينوي العفو عن نفسه.. وأكثر من 95 مليونًا مريض بكوفيد.. الأبرز بصحف السعودية

- ارتفاع حصيلة مواجهات دارفور إلى 83 قتيلًا

عكاظ تنفرد: شطب الإيجارات عن المستأجرين وإلغاء الغرامات ومعالجة عقود المقاولات قضائيًا

-مقتحمو الكونجرس: ترمب حرضنا

-باكستان تصرح بمصل «أسترازينيكا».. وبريطانيا: قادرون على تطعيم السكان في 4 أشهر.. والعالم يراهن على «اللقاحات»

-3 ملايين مصاب في لوس أنجليس وحدها.. والعالم يتخطى الـ 95.000.000 مليون مصاب

-طهران تصعد نوويًا.. واشنطن تحشد عسكريًا

-ألمانيا تدعو روسيا إلى «الإفراج فورًا» عن المعارض نافالني









تناولت الصحف السعودية عددًا من الموضوعات المحلية والدولية، سيطر عليها أنباء وتطورات الفيروس كورونا في العالم.









قالت صحيفة الرياض، أعربت مصر عن بالغ إدانتها لإطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مقذوفًا عسكريًا تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان، ما نتج عنه إصابة 3 مدنيين.. وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم، وقوفها حكومةً وشعبًا، بجانب المملكة في مواجهتها للإرهاب الغاشم وداعميه.





وذكرت الرياض في موضوعها الرئيس، إنه تعد مشروعات الحرمين الشريفين والتوسعة السعودية الثالثة الكبرى للمسجد الحرام

الأكبر على مدار التاريخ، حيث استخدمت فيها أحدث تقنيات البناء والأنظمة الحديثة.









علمت صحيفة عكاظ، عن صدور موافقة الهيئة العامة للمحكمة العليا على اعتبار جائحة فايروس كورونا من الظروف الطارئة إذا لم يمكن تنفيذ الالتزام أو العقد إلا بخسارة غير معتادة، ومن القوة القاهرة إذا أصبح التنفيذ مستحيلًا، ووجهت بشطب الإيجارات المتأخرة بسبب الجائحة وإعادة النظر في ظروف المقاولات.





وصادق رئيس المحكمة العليا، خالد بن عبدالله اللحيدان على قرارات الهيئة العامة والموقعة من 32 عضوًا في الهيئة العامة للمحكمة العليا.





دوليًا قالت الصحيفة، فيما برأ المحققون أنصار الرئيس دونالد ترامب من تهمة التخطيط «لاحتجاز مسؤولين منتخبين وقتلهم» في هجوم السادس من يناير على مبنى الكونغرس، تباينت آراء خبراء القانون حول إمكانية تحمل ترامب مسؤولية جنائية عن دوره في هذه الأحداث، إذ اتهم مثيرو الشغب الرئيس المنتهية ولايته بالتحريض عبر خطاباته.





وبحسب ما أوردت صحيفة «واشطن بوست»، فإن بعض المشاركين في المظاهرات قالوا إنهم جاؤوا بعد دعوات ترامب من خلال رسالته التي تؤكد سرقة الانتخابات، وجهوده للضغط على الكونغرس لإلغاء النتيجة.





وحول لقاحات كورونا، على رغم الإخفاقات، ومشكلات سلاسل الإمداد، وتعاظم نشاط الجماعات المناهضة للقاحات؛ استمر تنامي الأمل في أن تكون الأمصال الجديدة سلاحًا قويًا بيد الدول لدحر جائحة فايروس كورونا الجديد.





وانضمت باكستان أمس إلى قائمة الدول التي قررت استخدام لقاح أسترازينيكا البريطاني، الذي ابتكره علماء جامعة أكسفورد.





وقالت الحكومة في إسلام أباد إنها ستوفره لشعبها خلال الربع الأول من السنة الحالية. وفي بريطانيا، أوردت صحيفة «صانداى تلغراف» أمس أن الحكومة البريطانية ستكون قادرة على تطعيم سكانها قاطبة في غضون أربعة أشهر.





ويقترب وباء كوفيد-19، الذي يسببه فايروس كورونا الجديد، من إصابة 100 مليون من سكان الكوكب الأرضي. فقد قفز إلى 95 مليون مصاب. ولم يعد الفايروس بحاجة إلى أكثر من يومين لإصابة مليون نسمة.. ومن مِحَنه هناك أن عدد المصابين به في منطقة لوس أنجليس الكبرى وحدها، وليس ولاية كاليفورنيا، تجاوز أمس مليونًا.





ويقول علماء المنطقة إن تقديراتهم الواقعية ترجح أن العدد الفعلي للمصابين قد يكون ثلاثة أضعاف ذلك الرقم. ويعني ذلك أن شخصًا من كل 10 أشخاص في لوس أنجليس تأكد تشخيص إصابته بالفايروس في وقت سابق منذ اندلاع جائحة كورونا.





وفي سياق آخر قالت عكاظ، إنه وسط توتر متصاعد بين واشنطن وطهران، توجهت قاذفتا B-52 إلى الشرق الأوسط، فيما أكد مراقبون أنه رسالة ردع أمريكية جديدة لإيران. وكشفت وسائل إعلام، أن القاذفتين حلقتا في الأجواء الإسرائيلية في طريقهما إلى الخليج العربي.





وتقول صحيفة الشرق الأوسط، إن ترامب لا ينوي العفو عن نفسه ضمن قرارات العفو غدًا، حيث قال مصدر مطلع إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يميل حتى الآن لعدم إصدار قرار بالعفو عن نفسه وهو يتأهب لإصدار قائمة تتضمن أكثر من 100 قرار بالعفو أو تخفيف الأحكام غدًا الثلاثاء قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم الأربعاء.





من ناحية أخرى، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس روسيا، اليوم (الاثنين)، إلى «الإفراج فورًا» عن المعارض أليكسي نافالني الذي أوقف، أمس (الأحد)، فور وصوله إلى موسكو آتيًا من ألمانيا، حيث قال ماس إن نافالني الذي خضع للعلاج بعد عملية تسميم مفترضة في أغسطس: «أخذ قرار العودة إلى روسيا لأنه يعتبرها موطنه الشخصي والسياسي وتوقيفه من جانب السلطات الروسية لدى وصوله غير مفهوم على الإطلاق».





واعتقلت سلطات السجون الروسية المعارض فور وصوله إلى موسكو وقد استدعى توقيفه إدانة فورية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.



