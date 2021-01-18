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محافظات

هيئة ميناء الإسكندرية تنفي انهيار كوبري الدخيلة

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:13 ص
صدى البلد
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أحمد بسيوني

نفت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الأنباء المتداولة منذ مساء الأمس من بيانات وأنباء مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود انهيار بكوبري الدخيلة الجديد، الذي يربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي. 


وأكدت هيئة الميناء في بيان، الاثنين، أن ما ادعاه البعض من انهيار الكوبري ما هو إلا أنباء مغرضة مخالفة تمامًا للحقيقة، وتهدف إلى زعزعة الثقة في نفوس المواطنين. 


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كما أكدت الهيئة أن الحركة المرورية على كوبري الدخيلة تسير بشكل طبيعي دون أي معوقات. 


وأعلنت هيئة ميناء الإسكندرية عن غلق بوغاز الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أمس، الأحد، في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا، لحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح والضغط الجوي وحرصًا على الأفراد والممتلكات.


ووجّه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.


وأعلنت محافظة الإسكندرية عن رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة اليوم، الأحد، بناءً على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية. 


وأشارت المحافظة في بيان، إلى وجود فرص سقوط الأمطار من قبل الظهر بساعات قليلة تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة، ولكن من بعد الظهر قد تغزر قليلا، خاصة على الساحل، وتبقى فرص الأمطار قائمة طوال اليوم على فترات متقطعة ولكن تخف حدتها تدريجيا حتى دخول الليل.


وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين توخي الحذر ‏ واتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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