حصاد الأسبوع لوزارة القوى العاملة: توقيع بروتوكول تعاون مع الاتصالات لتطوير البوابة والخدمات الإلكترونية.. وإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة مصر بكم أجمل.. صور

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأخبار المهمة، من يوم الإثنين الموافق 11 يناير إلى الأحد 17 يناير الجاري،حيث وقعا وزير القوي العاملة محمد سعفان ، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بديوان عام وزارة القوي العاملة ، بروتوكولا للتعاون بين الوزارتين بشأن تنفيذ أعمال تطوير البوابة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية لوزارة القوى العاملة وإتاحتها علي بوابة مصر الرقمية، وذلك في إطار تفعيل دور أدوات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك رئيسي لتطوير كافة الخدمات والأعمال بشكل عام بهدف تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن بشكل خاص، وذلك من خلال تطوير بوابة وزارة القوى العاملة وميكنة بعض خدماتها.





والتقى وزير القوي العاملة ، الممثل المقيم ومدير مكتب القاهرة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للأغذية العالمي منجستاب هايلي ، فى إطار التعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج ، حيث قام "هايلي" بتسليم الوزارة 30 جهاز تابلت (الأجهزة اللوحية) ، وذلك فى إطار دعم البرنامج لمبادرة "مهنتك مستقبلك" ليتم استخدامها فى الوحدات المتنقلة لدعم نقل وتوصيل المعلومات في مشروعات الوزارة المختلفة.





كما شهد سعفان ، بديوان عام الوزارة ، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون مع شركة أس إي ويرانج سوميتومو ايجيبت اليابانية لصناعة الضفائر، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى رسم سياسات استخدام القوى العاملة ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنة، وتأهيل الأيدي العاملة بالتدريب المهنى وإكسابهم المهارات والتقنيات اللازمة للمنافسة في سوق العمل ومواجهة متطلباته .





وترأس وزير القوي العاملة ، الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، لمناقشة كيفية لمناقشة آليات إقامة التوازن بين تشغيل العمال والإنتاج واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وذلك بحضور المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ، وإبراهيم العربي ، والمهندس إبراهيم العزبي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وممثلين عن الوزارات المعنية فضلا عن ممثلين لأصحاب الأعمال والعمال.





وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير ، أن الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة من أجل تفعيل الحوار المجتمعي كأداة لإدارة ملف العمل تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بما يعزز امتثالها لمعايير العمل الدولية.





وقال : إن دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي لشئون العمل يناقش كل ما يهم مناخ العمل بما يخص أصحاب الأعمال والعمال ، وتوصيف كل الأمور المشتركة فيما بينهم ، وعليه تمت دعوة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال من خلال هذا الإجتماع لمناقشة كل الموضوعات والرؤي التي تخص قطاعاتهم وما يواجههم من معوقات في الفترة الحالية للوقوف عليها ومناقشتها بما يخدم العملية الإنتاجية .





كما أطلق سعفان ، بديوان عام الوزارة المرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتأهيل ذوي القدرات في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل لائقة لمتحدي الإعاقة.





حيث قام بإطلاق المرحلة الثانية للبرنامج الثاني الذي تنظمه مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل 80 متدربًا من متحدي الإعاقة للمشاركة في سوق العمل، والتي تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما، بحضور أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وعزت عمران القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل ، أحمد جابر مدير مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية .





فضلًا عن قيام الوزير بتسليم 57 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة، فضلا عن 6 كراسي متحركة ، و 10 ماكينات خياطة لذوي الإعاقة، كما كرّم 3 شركات وفرت فرص العمل بمنحهم شهادات تقدير، مقدمًا لها أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير، لتوفيرها فرص عمل حقيقية ولائقة لمتحدي الإعاقة ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، مؤكدًا أن هذه الفئة لديها إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات.





كما سلم "سعفان" ، بديوان عام الوزارة 53 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة، مقدما اسمي آيات الشكر والعرفان والتقدير للشركات التي وفرت فرص العمل الحقيقية اللائقة لمتحدي الإعاقة ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، مؤكدًا أن هذه الفئة لديها إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات.





هذا وكان قد أصدر وزير القوى العاملة توجيهات لمديري مديريات القوي العاملة علي مستوى 27 محافظة بالمتابعة الدورية علي مدار الأسبوع للمصانع والمنشآت للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، فضلا عن متابعة تقديم الخدمات للمواطنين علي الوجه الأكمل ، وضرورة استيفاء نسبة تعيين ذوي الهمم ودمجهم بآليات العمل بالمصانع للحصول على أفضل ما لديهم من قدرات وإبداعات .





وفي هذا الإطار تابع ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية المكاتب التابعة للمديرية للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا وأهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية والالتزام بها، ومتابعة حسن تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه ، كما قام بزيارة منطقة القوي العاملة برج العرب، حيث تفقد مكاتب التشغيل والتفتيش، وعلاقات العمل بالمنطقة .





كما وافق الوزير على قيام مديرية القوى العاملة بسوهاج توقيع بروتوكولين للتدريب المهني ، أحدهما لذوي الهمم والآخر لتدريب الشباب والفتيات علي مهنة الخياطة والتفصيل بهدف تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وفتح مشروعات صغيرة لهم ضمن ريادة الأعمال، وذلك في إطار المبادرات التي يهتم بها ويدعمها ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومبادرة الوزارة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتشغيل ذوي الهمم والعزيمة، وشهد محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي بديوان عام المحافظة توقيع البروتوكولين .





وأعلن الوزير ، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة العشرين من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 201 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.





وقال الوزير : إن المستحقات بلغت 316 ألفًا و 823 دولارًا ،أى ما يعادل 4 ملايين و 964 ألفًا و629 جنيها مصريا تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة وتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.





كما شمل الحصاد ، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بدولة الكويت ، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب الأعمال لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 158 ألفا و 764 ، فضلا عن 32 ألفا و708 دينارات كويتية مستحقات الضمان الاجتماعي والمعاشات ، أي ما يعادل 9 ملايين و 895 ألفًا و272 جنيها مصريا تقريبا.





كما بحث عدد من المسئولين بوزارة القوي العاملة، مع أنيكا جعفر المنسق الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا لشؤون اللاجئين والهجرة بالسفارة الألمانية، أوجه التعاون مع الحكومة الألمانية وتعزيزها من خلال التعرف علي احتياجات الوزارة ، ودورها في كل ما يتعلق بهجرة العمالة المصرية ، والبحث عن فرص عمل لهم بالخارج ودراسة وضع سوق العمل المصري حاليا، بحضور محمد سليمان المترجم الأول بالسفارة الألمانية .





ونجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع الشركة الوطنية للاسكان للنقابات المهنية بصفتها الشركة المالكة لفندق ميريديان هليوبوليس ، والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق ، واللجنة النقابية للعاملين بالفندق ، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية تقرر صرف بعض المزايا لـ 224 عاملا بالشركة.





كما أعلن الوزير أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية مشكلة 3 عمال مصريين وديا وبلغت إجمالي مستحقاتهم 295 ألفًا و337 ريالا سعوديًا ، أي ما يوازي مليون 210 آلاف و 881 جنيها مصريًا تقريبا .

ورصد مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة ، بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، فى اطار المتابعة اللحظية لمواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وتتبع اخبار الجالية المصرية على المواقع الاليكترونية فيديو لأحد المواطنين المصريين يدعي محمد أبو اليزيد محمد سعد يتضرر فيه من نومه على أرصفة الطرق لعدم قدرته على العودة إلى أرض الوطن .





ووجه الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصوله علي تأشيرة خروج نهائي للمواطن واستخراج وثيقة سفر للمواطن مع حجز تذكرة طيران للعودة للقاهرة.





وتلقى " سعفان " تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بيروت- لبنان، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس"كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.





وأوضح التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت ، استمرار تقديم السفارة المصرية تقديم الخدمات القنصلية العاجلة والطارئة للمواطنين المصريين خلال فترة الحظر الشامل من اليوم وحتي 24 يناير الجاري.





وامتد حصاد الأسبوع ليشمل تعيين 7 آلاف و 633 شباب ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بلغت 400 ألف جنيه ، والتفتيش على 2613 منشأة لتطبيق أحكام القانون ، فضلًا عن إستخراج 9795 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 9795 عامل بمحافظات الدقهلية ، ودمياط ، وبورسعيد ، والوادي الجديد ، والبحيرة ، والأقصر ، والجيزة .





هذا وفي إطار الـ 14 وحدة تدريب متنقلة التي أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان في قرى ونجوع محافظات الجيزة ، وبورسعيد، والبحر الأحمر، والغربية، والمنوفية، والشرقية، وبني سويف ، ودمياط ، والإسماعيلية ، وجنوب سيناء.





بدأت بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وحدة التدريب المتنقلة التدريب على مهن الخياطة، والسباكة، والكهرباء، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأوضح سعيد عبد الراضى مدير عام مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر أن التدريب علي مهن الخياطة بدأ ب، 10 متدربات ، وهناك 60 في قائمة الانتظار للدورات المقبلة ، فضلا عن اكتمال عدد المتدربين علي بمهنتي السباكة والكهرباء .





كما بدأت مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط التدريب علي الوحدة المتنقلة بقرية أبو راشد مركز كفر سعد ، على مهن الخياطة، والسباكة، والكهرباء، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأوضحت منى الأطروشى مدير مديرية القوى العاملة بدمياط أن التدريب علي مهن الخياطة بدأ بـ 10 متدربات ، وجار تجهيز دورتين تدريبيتين على مهنتى السباكة الصحية ، وكهرباء المنازل.







