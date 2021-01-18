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رياضة

محمد يوسف يكشف كواليس تعادل البنك الأهلي مع المارد الاحمر

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:17 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي، أن التعادل أمام الأهلي أمس يعد خطوة ايجابية، مشددا أنه درس الفريق جيدا من خلال المؤتمر الصحفي لموسيماني المدير الفني للأهلي بمباراة وادي دجله 

واضاف يوسف في تصريحات عبر أثير "اون تايم سبورت" أنه توقع تشكيل الاهلي قبل المباراة ولكن المفاجأة كانت تتمثل في الدفع ب وليد سليمان من بدايه المباراة، مشددا أنه لاعب متميز ويمتلك حلولا كثيرة. 

وتابع أنه ركز على غلق كافه المساحات خلال المباراة مشددا أن ترك أي مساحه كانت ستضمن للأهلي الفوز بسهوله

وأكمل أنه حرص على تحذير اللاعبين من الشوط الثاني، حيث سيكون هناك ضغط كبير من جانب الاهلي لتحقيق الفوز. 
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