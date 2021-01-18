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أخبار العالم

هل فحوص كورونا في لبنان تكشف السلالة الجديدة.. مسؤول طبي يحسم الأمر

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:16 ص
فحوص كورونا في لبنان
فحوص كورونا في لبنان
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شيماء مصطفى
أكد البروفسور جاك مخباط، إخصائي الأمراض الجرثومية والمعدية بلبنان، أن تفشي فيروس كورونا في البلاد لا يزال مستمرا متواصل، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بقرار الإغلاق.

وأضاف مخباط، في تصريحات لـ "صوت كل لبنان"، أنه في ظل التفشي الحالي للوباء يجب عدم الاستخفاف بالعوارض والتعاطي مع أي ظاهرة على أنها إصابة كورونا حتى يثبت العكس.

وأشار إلى وجود احتمالات حدوث الخطأ في فحوص pcr الخاصة بفيروس كورونا، ولكن أكد أن ما يحدث في لبنان كما في العالم، لافتا إلى أن فحص الـpcr الموجود في لبنان بامكانه التعرف على السلالة الجديدة.

وأوضح أن المطلوب هو تطبيق الإغلاق بشكل تام، مع الإشارة إلى ضرورة دعم الناس الذين تتوقف أعمالهم خلال هذه الفترة.
 
وأكد أنه يتم تجهيز المستشفيات الميدانية، مشيرا إلى أن أجهزة التنفس الموجودة في هذه المستشفيات لا تصلح للعلاج المتواصل، فهي مفيدة لساعتين او ثلاث ساعات فقط.
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